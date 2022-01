Dopo lo scoop all’interno del GF Vip 6 annunciato dal chirurgo, prende la parola l’ex paparazzo confermando che tra loro ci fosse stata una storia.

Con un post evidentemente ironico, Fabrizio Corona conferma l’amore tra lui e Giacomo Urtis… almeno così sembrerebbe. Evidente è sicuramente l’intento di scherzarci su ma non è dato sapere se ci sia del vero nelle sue parole o meno.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Subito dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Urtis secondo cui ha avuto una relazione a tre con Fabrizio Corona e Nina Moric, l’ex paparazzo risponde con un post social: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”. Il messaggio con allegata una foto di loro due abbracciati ha un tono ironico che non lascia capire cosa ci sia di vero tra le righe.

Giacomo Urtis ha infatti dichiarato di aver avuto una relazione con un uomo famoso, tatuato che è poi finito in carcere. Il chirurgo non ha mai rivelato il nome, ma il collegamento con l’ex paparazzo è abbastanza evidente. Le parole del gieffino a Sophie Codegoni sono state le seguenti: “Lui non ne ha mai fatto mistero. Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui… Mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tutuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto ‘Piacere Giacomo’, e lui ‘Piacere Fa…”.

