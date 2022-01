Parlando con le sue inquiline Soleil Sorge dichiara di non disdegnare la “troppia” e risponde a chi le chiede se lo farebbe con Delia Duran.

Quest’anno il Grande Fratello Vip 6 non finisce di stupire in materia sentimentale. Nuove dinamiche potrebbero crearsi tra Soleil Sorge e Delia Duran? La gieffina dice che andrebbe anche con una donna qualora le piacesse e qualcuno fa il nome della moglie di Alex Belli: cosa risponde l’influencer.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge

Durante una conversazione con Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, sembra che Soleil Sorge abbia ammesso di poter provare anche attrazione per una donna. Come riporta Blogtivvu, la gieffina italo-americana dichiara: “Potrei stare anche in una troppia. Se mi piace anche la donna sì.“Maliziose le due inquiline dichiarano: “Vabbè lo scopriamo domani allora” riferendosi all’ingresso di Delia Duran.

A questo punto però la Stasi, come riporta Biccy.it, dichiara: “Con Delia non credo farei una troppia. Io non ho questa cosa di avere troppa possessione. Non scatto così tanto per la gelosia, sono abbastanza sicura. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo in questo modo sono sincera…” Cosa accadrà tra le due gieffine? C’è chi pensa che questa storia creerà una nuova “soap”. Staremo a vedere.

