Nelle ultime ore sembra che rumor insistenti abbiano confermato che il ragazzo fuori dal GF a cui pensa Federica sia in realtà fidanzato: intervengono la sorella e l’amica della gieffina.

Federica Calemme ha stoppato la frequentazione con Gianmaria Antinolfi perchè si è accorta di pensare a un’altro ragazzo fuori. Sembra però che questo presunto ex fidanzato della gieffina abbia già voltato pagina e stia con un’altra.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Le dichiarazioni dell’amica e della sorella per Federica

A intervenire sulla questione è anche l’amica di Federica Calemme che dichiara: “Sono l’amica di cui Federica parla spesso nella casa del GF Vip e stamattina mi reclamava perché cercava un mio consiglio! Non so come farglielo arrivare e se questo è l’unico modo spero di riuscirci !Un uomo come Gianmaria è ciò che ti auguro! Fuori non c’è niente di meglio ad aspettarti.“

Numerosi rumor infatti, dicono che questo ragazzo a cui la gieffina pensa sia già impegnato con un’altra ma che il GF non lo abbia riferito per fare show. A questo punto, interviene anche la sorella della Calemme che dichiara: “Spero che venga comunicato anche se non penso. Lo scopo del reality è proprio questo, mettere in scena teatrini non veri e purtroppo mia sorella ci è cascata. lo penso che domani le faranno credere che questo ragazzo non si sia presentato in puntata perché è rimasto deluso per quello che è successo, cosa non vera. Noi da casa non possiamo fare altro che rimanere a guardare.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG