Con un comunicato ufficiale di Buckingham Palace la Regina Elisabetta annuncia la decisione di revocare titoli e incarichi al principe Andrea.

Il principe Andrea è impegnato nella causa per molestie sessuali intentate contro Virginia Giuffre. Nonostante abbia tentato di archiviare il caso, il giudice non ha acconsentito e la Regina Elisabetta II ha revocato i titoli e gli incarichi al figlio.

Ecco il comunicato ufficiale di Buckingham Palace

“Con l’approvazione e l’accordo della Regina, le affiliazioni militari e i patronati Reali del Duca di York sono stati rimessi nelle mani della Regina. Il Duca di York continuerà a non intraprendere impegni pubblici e si difenderà nell’ambito di questo caso come un privato cittadino“. Questo il comunicato ufficiale pubblicato il 13 gennaio da Buckingham Palace.

Il principe Andre dunque perderà i suoi incarichi e privilegi. Non si occuperà più delle associazioni e iniziative benefiche-culturali della famiglia reale, non avrà più in mano la gestione degli incarichi militari. Inoltre, non potrà usare il titolo di “Sua Altezza Reale” pubblicamente. La decisione di Elisabetta II è stata molto severa in merito alla causa del figlio che dovrà cavarsela da solo senza l’appoggio della Corona. Non ci sono ancora comunicazioni e dichiarazioni da parte del principe Andrea. Ecco il comunicato:

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

