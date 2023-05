Ecco tutti i cantanti dell’Eurovision 2023 e il programma della finale di sabato 13 maggio 2023: c’è anche Marco Mengoni.

Dopo le due semifinali di martedì e giovedì, l’Eurovision Song Contest 2023 si appresta a vivere il suo ultimo atto: la finale nella quale verrà nominato l’artista vincitore di questa edizione. Sono 26 i cantanti che si esibiranno sabato 13 maggio dal palco di Liverpool e tra questi c’è anche Marco Mengoni che, con la sua Due vite con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2023, rappresenterà l’Italia. Marco Mengoni si esibirà più o meno a metà serata: è infatti il cantante numero undici a salire sul palco nel corso della serata finale. Ricordiamo che Mengoni, così come gli artisti del Regno Unito, della Francia, della Germania e della Spagna, non è passato dalle semifinali ma era già direttamente qualificato per la finale.

Eurovision 2023: la scaletta dei cantanti di sabato 13 maggio

Ecco qual è l’ordine con cui si esibiranno i vari cantanti, a partire dalle ore 21, nella seconda semifinale dell’Eurovision 2023 in programma sabato 11 maggio 2023:

Teya & Salena – Who the Hell Is Edgar? (Austria)

Mimicat – Ai coração (Portogallo)

Remo Forrer – Watergun (Svizzera)

Blanka – Solo (Polonia)

Luke Black – Samo mi se spava (Serbia)

La Zarra – Évidemment (Francia)

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart (Cipro)

Blanca Paloma – Eaea (Spagna)

Loreen – Tattoo (Svezia)

Albina & Familja Kelmendi – Duje (Albania)

Marco Mengoni – Due vite (Italia)

Alika – Bridges (Estonia)

Käärijä – Cha cha cha (Finlandia)

Vesna – My Sister’s Crown (Repubblica Ceca)

Voyager – Promise (Australia)

Gustaph – Because of You (Belgio)

Brunette – Future Lover (Armenia)

Pasha Parfeni – Soarele și Luna (Moldavia)

Tvorchi – Heart of Steel (Ucraina)

Alessandra – Queen of Kings (Norvegia)

Lord of the Lost – Blood & Glitter (Germania)

Monika Linkytė – Stay (Lituania)

Noa Kirel – Unicorn (Israele)

Joker Out – Carpe diem (Slovenia)

Let 3 – Mama šč! (Croazia)

Mae Muller – I Wrote a Song (Regno Unito)

