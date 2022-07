Ecco le location di Mamma o papà?, la divertente commedia con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Un amore che finisce, una coppia che si separa e il problema dell’affidamento dei tre figli: può sembrare la trama di un film drammatico, invece è quella di Mamma o papà?, una divertente commedia diretta da Riccardo Milani arrivata nelle sale cinematografiche nel 2017. Nel film le risate sono garantite dalla coppia di protagonista: Paola Cortellesi e Antonio Albanese che, come si è visto anche in Come un gatto in tangenziale, insieme formano una coppia comica fresca, frizzante e capace di conquistare tutti. Ma tornando a Mamma o papà?, vediamo ora insieme quali sono le location del film.

Mamma o papà?, le location del film

E’ il Veneto la regione che ha ospitato il regista Riccardo Milani, gli attori e tutti gli addetti ai lavori vari per le riprese del film. Gran parte di Mamma o papà? è stato girato a Treviso, città nella quale vivono anche i due protagonisti, Nicola Vignali (Antonio Albanese) e la moglie Valeria Mozzati (Paola Cortellesi).

Paola Cortellesi Antonio Albanese

Le riprese del film si sono però svolte anche a Vicenza – si possono riconoscere in alcune sequenza piazza Matteotti e piazza dei Signori – e presso l’ospedale di Santorso, dove lavora il personaggio di Antonio Albanese. Tra le location del film non va neppure dimenticata la Centrale termoelettrica Andrea Palladio di Marghera.

Mamma o papà?, il cast del film

Oltre ai già citati Antonio Albanese e Paola Cortellesi, nel cast di Mamma o papà? Troviamo anche Carlo Buccirosso, Claudio Gioè, Stefania Rocca e Anna Bonaniuto.

Completano il cast del film Matilde Gioli, Luca Angeletti, Roberto De Franceschi. I tre giovani attori che interpretano i figli dei protagonisti, Matteo, Viola e Giulietto, sono rispettivamente interpretati da Marianna Cogo, Luca Marino e Alvise Marascalchi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG