Ecco le location di Esterno notte, la serie TV diretta da Marco Bellocchio che racconta i giorni del sequestro di Aldo Moro

Aldo Moro ha trascorso 55 giorni, dal 16 marzo al 9 maggio 1978, prigioniero nel covo di via Camillo Montalcini 8 in mano a un commando delle Brigate Rosse che poi lo hanno ucciso. Quei lunghi giorni di prigionia, che rappresentano una delle pagine più buie della storia della Repubblica italiane, sono raccontati in Esterno notte, la serie TV diretta da Marco Bellocchio che è il sequel di Buongiorno notte. Vediamo ora quali sono le location di Esterno notte.

Esterno notte: le location della serie TV

Esterno notte è stato girato a Roma, la città dove si sono svolti i fatti: è nella Capitale che Aldo Moro era tenuto prigioniero ed è nei palazzi del potere che si è acceso il dibattito sul trattare o no con le Brigate Rosse per liberare il leader della Democrazia Cristiana.

Rapimento, prigioniero

Tra le location non poteva quindi non esserci via Caetani, il luogo dove, all’altezza del civico 9, è stato fatto ritrovare il corpo senza vita dell’onorevole Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Le riprese dei vari episodi della serie TV sono state effettuate anche in piazza Santa Maria in Trastevere e nei pressi del Quirinale, di Palazzo Chigi e anche del Vaticano.

Esterno notte: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Esterno notte è Fabrizio Gifuni, attore che ha lavorato con il regista Marco Bellocchio nel film Fai bei sogni, e che è stato ora chiamato a interpretare il ruolo dell’onorevole Aldo Moro.

Nel cast della serie TV ci sono poi anche altri grandi attori e grandi attrici del cinema italiano come Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG