Etro vuol dire paisley: l’autunno/inverno 2022-2023 della maison alla MFW 2022 riflette e ridisegna l’iconico disegno.

La sfilata di Etro porta il concetto di moda su altri versanti, quello del calore, dell’affettività, della protezione e l’inverno che fa perfettamente rima con tutte queste sensazioni, può essere la stagione giusta per sperimentare una collezione autunno-inverno 2022-2023 che celebri questa sensazione. Veronica Etro, direttrice creativa della maison, decide così di guardare con distacco allo stile del brand, reinterpretando lo stile iconico sotto un’altra prospettiva.

Etro, autunno/inverno 2022-2023 alla MFW 2022: il boho in ottica winter che culla e avvolge

Il boho con la sua fantasia e leggerezza ci ha sempre suggerito atmosfere calde, voglia d’estate e piacere di scoprirsi, ma è anche custode di valori e principi cari al cuore umano: pace, libertà, non violenza. E se invece di leggerlo come un dress code per scoprirsi lo si reinventasse per fare della maglia il nuovo must have invernale? La sfilata Etro è la celebrazione di tutte le forme possibili in cui il tessuto a maglia, tradizionale da sempre, può tramutarsi.

“Mi sono immaginata di non essere io a guardare la storia del marchio ma qualcuno che avesse inforcato degli occhiali d’ingrandimento. Ho fatto un’operazione di Etro Remix in cerca di un abbraccio, di calore e di protezione. Ho trattato le stampe come texture fino a trasformare il paisley in una macula dell’animalier, ho ricercato lavorazioni manuali e ho ottenuto un senso di moda affettuosa”, ha spiegato Veronica Etro.

Il paisley, stampa iconica del brand viene così trasfigurato, ampliato e ingrandito, rompendo così le vecchie linee per abbracciarne di nuove, generando nuovi suggestioni e fantasie. Sorte che tocca anche al grifone, l’altro simbolo iconico del brand.

Dress code remix: anni ’70, mix di stampe e velluti, look gipsy

Anche nella sfilata di Etro ritroviamo quelle che si confermano tendenze consolidate: la gonna lunga, che si porta anche in maglia e con le frange, da abbinare a gilet multicolor che richiamo le stampe iconiche del Perù, ma anche jacquard e animalier entrano in un guardaroba vivace e colorato per scaldare le intemperie.

Le giacche sono versatili, dalle più eleganti e dritte dal tessuto boho ma raffinatissimo e lucido per la sera, cappotti imbottiti e impreziositi da patch sono i fedeli compagni del look every day frizzanti e vivaci. Il denim ruba la scena tra i pantaloni – i baggy sono i più trendy della sfilata -, nella versione classica ma anche bianca e verde militare, per uno street style che viaggia tra urban e wilde.

