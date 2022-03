Lady Gaga, Cate Blanchett, Kirsten Dunst e non solo: ecco i look chic ed eleganti più belli al Sag Awards.

Neppure il tempo di lasciare le sfilate della Milano Fashion Week 2022 ed un Febbraio trascorso all’insegna della moda, che un altro appuntamento imperdibile ci regala un altro tuffo nel mondo del fashion. Il 27 Febbraio ci sono stati infatti i Sag Awards 2022, kermesse che è tra le più importanti di Hollywood e premia annualmente le migliori interpretazioni degli attori membri dello Screen Actors Guild ovvero il sindacato statunitense che raccoglie attori del cinema e della tv.

Il mood look della serata e gli abiti più belli? Non aspettatevi qualcosa di eccentrico e sensazionale come al Met Gala, qui siamo in un clima decisamente più vicino alla serata degli Oscar e a prevalere è un look chic, composto e minimal, con qualche dettaglio appariscente.

SAG Awards 2022, I look più belli: Cate Blanchett, Lady Gaga, Vanessa Hudgens

Quest’anno Cate Blanchett nella scelta dei look è una continua sorpresa e i suoi abiti da sera si confermano come look inspo dell’anno: anche per i Sag Awards si affida ad Armani, che interpreta perfettamente l’eleganza e la grazia dell’attrice, che questa volta non rinuncia però ad un décolléte ampio e profondo, impreziosito da pietre nere di diverse dimensioni.

– Un Armani Privé che richiama la vecchia Hollywood, nero e sinuoso, che non ha bisogno di troppi accessori: Cate sceglie solo di tempestare le dita con anelli Pomellato. Un look elegante ma sempre dal mood grintoso, a cui l’attrice non rinuncia mai in ogni sua mise. Decisamente chic, con un look dalla testa ai piedi che ricorda quello di una diva anni ’40 è Lady Gaga, in un magnifico Armani Privé anche lei ma in abito con scollo scintillante a cuore in bianco panna.

– Chissà che il verde acqua non diventerà il prossimo colore di tendenza per gli abiti da cerimonia e da cocktail di quest’anno: Vanessa Hudgens ci incanta con il suo abito Atelier Versace, sirenesco e con spacco vertiginoso. Annodato sul davanti è un abito da sera frizzante ma di estrema eleganza.

Kirsten Dunst in rosso, Elle Fanning glamour e glitter look per Hailee Steinfeld

Glitter e brillantini non sono mancati, messi in risalto dall’abito rosso di Kirsten Dunst che riporta in auge uno abito con spalle scoperte e volant firmato Erdem: non passa inosservata per l’effetto scintillante, peccato per una silhouette che forse non la valorizza al meglio. Luccichii anche per Hailee Steinfeld: la star di Hawkeye sceglie un bra dress cut out in nero firmato Miu Miu, tra i più originali e freschi del red carpet.

Dopo averci incantato un po’ di tempo fa con un top gioiello, Elle Fanning si affida al glamour di Gucci e ci ricorda che si può essere eleganti non solo con il classico abito da sera. Il suo abbinamento pantapalazzo gessato luccicante, camicetta trasparente con papillon e gilet da smoking nude, le dona un’aurea romantica e bon ton, vivacizzando la sua delicata figura.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG