La Chiara Ferragni collection arricchisce la linea accessori: la Vicky Bag promette di essere la più trendy e desiderata di stagione.

Chiara Ferragni è inarrestabile! Dopo averci sorpreso lo scorso anno con una linea di occhiali limited edition andata a ruba – ed occhio anche alla nuova! -, una linea di intimo ed una di profumi in arrivo, l’imprenditrice digitale lancia la it-bag del suo brand. Il modello pop, divertente e chic, ricorda molto una Jackie Gucci, ma rivista nello stile che ben conosciamo della logomania by Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni lancia la Vicky bag: i modelli e i colori

Dopo la borsa eyelike con tracolla a catena, un modello sfizioso e rock, la Vicky bag si presenta come un modello molto più chic da portare sotto braccio come una hobo bag, ma in versione decisamente minimal. A caratterizzarla è un taschino sul davanti con l’iconico eyelike, dettagli in oro e la palette di colori che ben conosciamo del brand: nero, giallo, azzurro, rosa e bianco.

Su un post Instagram di Chiara Ferragni brand vengono presentate le due dimensioni disponibili. Occhio però che con l’estate potrebbero arrivare nuovi colori e texture: in un post di Chiara, che a spasso con la famiglia ha già sfoggiato il modello azzurro in combo con un gubbino di pelle, è apparsa anche una versione della Vicky ad effetto maglia metallica e con qualche variazione nella struttura del modello, che è anche una hand bag. Si tratterebbe della versione più glam di quella che si preannuncia essere già una desideratissima borsa di stagione, e chissà che dietro al nome non ci sia anche un omaggio alla piccola Vittoria.

Quanto costa la Vicky Bag?

La borsa è già disponibile sul sito ufficiale Chiara Ferragni brand collection, dove è acquistabile al prezzo di 150 euro. Attualmente pur essendovi due dimensioni, è disponibile solo quella in versione small, e considerato che l’Eyelike, già grande della versione più piccola della Vicky costa 200 euro, il prezzo della Vicky più grande potrebbe aggirarsi intorno a questo prezzo.

Il modello bianco e azzurro sono andati già sold out: il primo forse per la sua versatilità e il secondo forse anche per merito della Ferry, che l’ha scelto come colore per mostrare già nei suoi outfit questa it-bag irrinunciabile. Sui jeans ma anche con un romantico vestito dall’allure primaverile questa handbag è perfetta da indossare da mattina a sera!

