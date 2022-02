Ripescare il passato e rileggerlo nel dress code presente: il motto della stagione fredda 2022-2023 di Fendi.

Non molto tempo fa a donare nuove considerazioni sul modo di accostarsi al passato, prendendo in esame abbigliamento e accessori vintage, è stato il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele, affermando di accostarsi al vintage per ricercare il futuro che un capo o un accessorio già aveva disvelato. No, non è puntata di Dark ma è la sintesi di una direzione che la moda sta facendo sua: per l’autunno/inverno 2022-2023 Fendi infatti attinge ai suoi archivi, e li rilegge alla luce del futuro.

MFW 2022: Fendi presenta la collezione autunno/inverno 2022-2023

Kim Jones, direttore creativo della maison che si lascia ispirare da due donne di cui questa collezione porta il segno, Silvia Venturini Fendi e Delfina Delettrez Fendi che ne cura i gioielli, attinge agli archivi della maison e rintraccia il futuro che già era inscritto nei capi del passato.

Lo sguardo però è completamente nuovo: le collezioni classiche si appropriano di nuove forme, cercando un nuovo equilibrio composto di forme e linee possenti, ma che si abbandonano a tocchi di leggerezza. La funzione utilitaristica classica incontra l’illusione materica contemporanea, questa l’essenza della nuova collezione invernale riassunta in una didascalia su Instagram.

Appare chiaro un messaggio: il desiderio di parlare ad un target sempre più ampio, incontrare le esigenze di tutte le donne a qualsiasi età, un guardaroba che è famigliare perché parla alla madre, alla figlia, alla nipote, e che non a caso unisce tre generazioni, quella di Kim, Silvia e Delfina che aprono insieme un altro capitolo per Fendi, donandogli una nuova luce.

Trend alert: I must have del prossimo inverno e look inspo dalla sfilata Fendi

Protagonista indiscusso della sfilata Fendi è il bustier. Da un po’ di tempo abbiamo visto come questo capo sia scappato dal closet lingerie per entrare di diritto nel nostro guardaroba: il prossimo inverno abbandona il tessuto trasparente e diventa più audace in pelle o similpelle, trasformandosi in un vero e proprio abito bustino da indossare su camicie, gonne a tubino e minigonne. Nella nuance marrone che domina la sfilata è perfetto anche per un office look originale per una carriera in ascesa.

La silhouette da valorizzare è il punto focale di qualsiasi look inspo del prossimo inverno: Fendi mette da parte i volumi e predilige anche nei tailleur forme strutturate che si modellano sul corpo, che si veste ancora di capi in trasparenza. Tra le nuance, il grigio nella sua sfumatura più soft sembra essere uno dei colori chiave del prossimo inverno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG