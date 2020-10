Escobar – Il fascino del male è tratto Dal romanzo Amando Pablo, odiando Escobar dell’ex amante del narcotrafficante, Virginia Vallejo.

La serie TV Narcos ha riportato alla ribalta la storia di Pablo Escobar, uno dei più noti narcotrafficanti del mondo. Dopo l’uscita della serie su Netflix, nelle sale cinematografiche sono arrivati diversi film sulla storia dell’ex boss del cartello di Medellin, tra questi c’è Escobar – Il fascino del male, diretto dal regista spagnolo Fernando Leon de Aranoa. Una pellicola che ha avuto un grande successo anche perché offre uno sguardo diverso alla storia, che è infatti tratta dal romanzo bestseller Amando Pablo, odiando Escobar, scritto dall’ex amante del narcotrafficante, la giornalista Virginia Vallejo.

Escobar – Il fascino del male: la trama del film

Il film Escobar – Il fascino del male ripercorre, seppur in maniera rapida, tutta la storia criminale del Re della cocaina (così era conosciuto), Dall’inizio degli anni ’80 fino al 1993, anno della sua morte.

La storia si sofferma però molto sulla sua relazione extraconiugale con la giornalista Virginia Vallejo, diventata sua amante per lungo tempo, ma che alla fine ha deciso di collaborare con la giustizia contribuendo alla cattura del boss.

La pellicola è stata presentata fuori concorso alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia: in generale ha ricevuto buone recensioni da parte di pubblico e critica, anche se ha fatto discutere la scelta del regista di girare il film in lingua inglese e non spagnola.

Escobar – Il fascino del male: il cast del film

A interpretare il ruolo di Pablo Escobar nel film è Javier Bardem. L’amante del boss, Virginia Vallejo, è invece impersonata da Penelope Cruz, che nella vita reale ha da anni una relazione proprio con il collega Javier Bardem, con il quale si è anche sposata nel 2010.

Nel cast di Escobar – Il fascino del male sono poi presenti anche Julieth Restrepo, Peter Sarsgaard, Oscar Jaenada e Fredy Yate.

