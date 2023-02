Mediaset interrompe la messa in onda di Uomini e Donne e Amici dopo la morte di Maurizio Costanzo: come cambia il palinsesto.

La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto il mondo dello spettacolo e cambiato radicalmente il palinsesto di Mediaset. Da giorni, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di sospendere tutte le trasmissioni condotte da Maria De Filippi, vedova del conduttore e giornalista. Si è iniziato con lo stop di C’è Posta per te e si è andati avanti con quello per Amici e Uomini e Donne. Per questi ultimi, però, ci sono delle ulteriori novità.

Quando tornano in onda Amici e Uomini e Donne?

Se il pubblico di Canale 5 pensava che Amici e Uomini e Donne tornassero in onda già da oggi, dopo i funerali solenni di Maurizio Costanzo, dovrà attendere ancora un po’.

Il dating show condotto da Maria De Filippi e il daytime del talent show proseguono con lo stop: nel pomeriggio, dunque, i programmi verranno sostituiti dalla replica della seconda puntata di “Buongiorno Mamma 2”, la fiction di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La terza puntata del telefilm, che era prevista per lo scorso venerdì, invece, sarà trasmessa domani sera, 1 marzo.

Come appreso da Fanpage, per il momento non è noto quando il palinsesto di Mediaset verrà completamente ristabilito. Pare che i vertici stiano decidendo di giorno in giorno la programmazione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG