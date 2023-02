Dopo la morte di Maurizio Costanzo, i programmi di Maria De Filippi stanno subendo delle variazioni importanti. Anche Amici non è da meno.

Cambia il palinsesto Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo. In modo particolare stanno subendo delle variazioni importanti i programmi legati a Maria De Filippi, moglie del compianto conduttore e giornalista. Uomini e Donne e Amici, infatti, non andranno in onda e lo stesso capiterà, forse, per C’è posta per te. In queste ore è arrivata una novità in merito al talent show con i giovani ragazzi…

Amici, salta la prossima registrazione

Maria De Filippi

Come detto, la morte di Maurizio Costanzo ha portato dei cambi ai piani di Mediaset ed in particolare alla programmazione di Canale 5. In primis Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi e il daytime di Amici, non andranno in onda in queste ore proseguendo lo stop per il lutto.

Al loro posto ci sarà la replica della seconda puntata di ‘Buongiorno Mamma 2’, la fiction di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La terza puntata del telefilm, che era prevista per lo scorso venerdì, invece, sarà trasmessa domani sera, 1 marzo.

Non si hanno notizia del quando la programmazione potrà tornare regolare e quando, in questo caso Maria si sentirà pronta a ripartire. In tal senso ci sarebbe una novità anche sulle registrazioni delle puntate di Amici che, di solito, vanno in onda alla domenica.

La registrazione prevista per domani, mercoledì 1 marzo, pare essere stata annullata. Rebus, quindi, su come e quando potrà andare avanti lo show con i ballerini e i cantanti.

Di seguito anche un post che annuncia la decisione:

🔵AMICI NEWS🔵



🔴 registrazione di domani

annullata 🔴#AMICI22 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) February 28, 2023

