Dopo il lutto che ha colpito Maria De Filippi con la morte di Maurizio Costanza, Amici si era fermato. Ora le date di registrazioni e puntate.

La morte di Maurizio Costanzo aveva portato Mediaset a cambiare la programmazione dei suoi programmi. In modo particolare anche le trasmissioni di Maria De Filippi, moglie del compianto giornalista, avevano subito uno stop, sia le dirette normali dei daytime che nelle registrazioni. Ora, ci sono novità in merito ad Amici dove sarebbero state stabilite le date della ripresa dei lavori e delle puntate.

Amici, le date del ritorno in tv

Maria De Filippi

Come detto, dopo il lutto che ha colpito Maria De Filippi, anche le sue trasmissioni hanno subito uno stop. In particolare, parlando di Amici, era stata fermata la messa in onda del daytime e, ovviamente, anche la puntata di domenica 26 febbraio anche se era stata registrata in precedenza.

Il talent show ha visto poi le successive registrazioni fermate per permettere il funerale di Costanzo e, soprattutto, per lasciare più serena possibile sua moglie.

Adesso, sembra che la ripresa sia vicinissima. Il prossimo venerdì 3 marzo ci sarà la registrazione dell’atteso ultimo appuntamento del pomeridiano, dove ci sarà la consegna delle ultime maglie agli allievi che potranno accedere al Seral.

La messa in onda del programma che era stata sospesa dalla giornata di domenica 26 febbraio, dovrebbe quindi riprendere domenica 5 marzo, sempre su Canale 5 a partire dalle 14.

La prossima registrazione, invece, farà riferimento alla puntata prima del serale che dovrebbe andare in tv domenica 12 marzo.

Se queste date verranno confermate, la prima del Serale quindi la domenica successiva, ovvero il 18 marzo.

Di seguito anche i post Twitter di gossiptv con le anticipazioni delle registrazioni e delle varie puntate:

ultima registrazione

ventiduesima registrazione messa in onda

ventitreesima registrazione messa in onda

messa in onda della prima puntata del serale

