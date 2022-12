Domenico Merlo, padre del compianto Michele (Mike Bird), ha pubblicato un video di Emma che ricorda il ragazzo. Ecco cosa è successo.

In tanti ricorderanno la triste vicenda che ha visto Michele Merlo, in arte Mike Bird, perdere la vita per una leucemia fulminante. Una morte molto sofferta e che ha scatenato polemiche e voglia di verità da parte dei genitori dell’ex volto anche di Amici. In modo particolare in queste ore, suo padre Domenico ha cercato di fare chiarezza parlando anche con un sindaco ma ricevendo “dei rimproveri”. La reazione dell’uomo è stato uno sfogo social e, successivamente, anche la condivisione di un vecchio video con Emma Marrone protagonista.

Il video di Emma per Michele Merlo condiviso dal padre del ragazzo

Come detto, il ricordo di Michele Merlo è ancora oggi vivo più che mai. Soprattutto perché i genitori stanno lottando con le unghie e con i denti per sapere la verità sulla morte del figlio. Il ragazzo, infatti, forse poteva essere salvato. In tal senso ci sarebbe un’inchiesta in corso per capire se il medico curante dell’epoca abbia o meno responsabilità sull’accaduto.

Nelle scorse ore, poi, un’altra triste vicenda aveva visto Mike Bird coinvolto. La sua tomba era stata saccheggiata, motivo per il quale la famiglia si era rivolta anche al sindaco.

Proprio Domenico Merlo, padre del ragazzo, aveva però fatto sapere che l’incontro non era andato bene. “Questa settimana ho incontrato un sindaco dopo i fatti che hanno riguardato Michele al cimitero di Rosà. Sono persino stato rimproverato perché starei, io, rovinando la vita al medico incolpandolo della morte del mio unico figlio. Poiché io non incolpo nessuno, bensì quattro periti medico legali luminari, 2 di parte e 2 nominati dalla Procura. Capite sarei io a rovinare la vita ad un medico, ma la nostra di vita? Pensate un po’ chi ci governa”, lo sfogo del padre di Mike Bird.

Successivamente a quelle parole, il signor Domenico ha anche condiviso un videomessaggio che, in passato, aveva visto Emma Marrone ricordare il ragazzo.

“Ciao Michi, ho pensato mille volte se fare questo video. Non perché non volessi farlo ma perché ho ancora molti problemi a parlare di te. Adesso mi sono convinta. Sono nel bagno di un locale, ma so che tu apprezzerai molto questo perché mi conosci molto bene. Eri bellissmo, uno dei ragazzi più belli che io abbia mai visto. Eri molto romantico e poetico e questo mi metteva in imbarazzo a volte. Di noi non voglio dire niente, le nostre telefonate, i nostri momenti, saranno appunto momenti solo nostri”, le parole della donna.

“Quello che è successo è una cosa orrenda, una caz…ta, una cosa strana della vita. Io ancora non ci credo, ma mi ha insegnato a vivere le cose in modo più profondo, a non mentire a me stessa e a prendermi ogni attimo di questa vita molto labile e strana. Ovunque tu sia, il mio cuore è vicino al tuo”.

Di seguito il post Instagram del padre del compianto artista con le parole della cantante:

