Parole toccanti da parte di Kate Middleton, moglie del Principe William, in occasione del concerto Royal Carols: Together at Christmas.

In occasione del Natale, come da tradizione nel Regno Unito e per la Famiglia Reale, anche quest’anno è andato in scena il ‘Royal Carols: Together at Christmas’. Si tratta del concerto organizzato per le feste natalizie che, in questa edizione particolare, ha visto una dedica speciale e inevitabile alla compianta Regina Elisabetta. Il compito di ricordarla, anche con un videomessaggio, è andato a Kate Middleton, moglie di William.

Il discorso di Kate Middleton e non solo

Kate Middleton

Come da tradizione, il principe William e Kate Middleton hanno preso parte al concerto ‘Royal Carols: Together at Christmas’ nell’Abbazia di Westminster. Con loro, ovviamente, anche i figli tre figli George, Charlotte e Louis che si sono riuniti a Re Carlo III e Camilla.

Si tratta di un appuntamento fisso ogni anno e, in questa occasione, con una dedica speciale alla compianta Regina Elisabetta II. L’intero programma, infatti, è stato dedicato alla ex sovrana venuta a mancare a settembre.

In modo particolare, a Kate è stato dato l’arduo compito di ricordarla anche pubblicamente con un videomessaggio pubblicato anche via social sull’account ufficiale del Principe e della Principessa del Galles.

“Sua Maestà ha tenuto il Natale vicino al suo cuore, come un momento che ha riunito le persone e ci ha ricordato l’importanza della fede, dell’amicizia e della famiglia e di mostrare empatia e compassione”, ha detto la moglie del principe William.

Da sottolineare anche il suo outfit molto festivo ma sempre di grande eleganza. Nero ma con un tocco scintillante. Si tratterebbe di un cardigan corto di Self-Portrait in maglia nera, con bordi color oro e paillettes. Il costo? Dal sito del brand, pare essere 455 euro.

Di seguito anche il post Instagram col videomessaggio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG