Elisabetta Gregoraci si gode le vacanze di Natale in Kenya. Tra una foto e l'altra spunta anche… Flavio Briatore.

C’è chi festeggia il Natale in casa e chi, come Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, lo farà, invece, in Africa, precisamente in Kenya. La conferma è arrivata in queste ore con alcuni post social che mostrano la bella showgirl godersi il caldo africano e il noto imprenditore intento a prendere il volo proprio in direzione del Continente nero.

Elisabetta Gregoraci: Natale in bikini in Africa

Elisabetta Gregoraci

Come detto, saranno vacanze al caldo per Elisabetta Gregoraci che in queste ore ha pubblicato una serie di scatti dal Kenya. La donna si è mostrata in bikini col suo solito fisico mozzafiato. Particolare, però, come con lei pare esserci anche Flavio Briatore. L’ex marito – i due sono separati da tempo – è partito proprio per l’Africa con la donna con la quale ha decisamente un ottimo rapporto anche per il figlio insieme, Nathan Falco.

E allora ecco che quest’anno hanno scelto una meta soleggiata e lontana dagli impegni della città: “Africa”, ha scritto la donna pubblicando una serie di foto in costume.

Diversi anche i contenuti pubblicati nelle stories dall’imprenditore ex marito. In tanti si sono chiesti, però, dove sia il nuovo compagno della donna, Giulio Fratini. A quanto pare, i due hanno optato per fare delle vacanze separate magari per poi ritrovarsi a Capodanno.

Ecco le immagini pubblicate dalla showgirl in un post su Instagram:

Di seguito anche lo scatto di Briatore che conferma la partenza verso l’Africa:

