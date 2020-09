L’attesissima Emma Marrone a X Factor come giudice non ha deluso. Alla prima puntata, quella dei casting, ha lasciato tutti a bocca aperta con il look e la voglia di musica!

Una giuria semi rivoluzionata e attesissima che non ha disatteso le aspettative. A X Factor la prima puntata è stata a dir poco adrenalinica! Star delle sedie dei giudici l’indiscussa e amatissima Emma Marrone che, con la sua vivacità e il suo look perfetto, ha animato e fatto sognare i fan del contest di musica più amato in tutta Italia.

Il look di Emma a X Factor 2020

Un completo e un trucco, quelli di Emma, che hanno reso giustizia allo stile spumeggiante e intenso della cantante. In un post sulla pagina ufficiale di Xfactor Italia la si vede in tutto il suo splendore.

Il trucco gold che sfuma in un ombretto dalle note più calde in perfetto abbinamento con il tono delle labbra è tutto Mac Cosmetics e, come dice anche il commento: “Siamo pazzi della nostra Emma”. Anche i follower della pagina sono d’accordo e i commenti di apprezzamento per la giudice continuano a moltiplicarsi.

Anche l’outfit è pazzesco: un tailleur color oro con spalline rigide per sottilineare l’anima rock di Emma e una canotta leggera nera a completare il tutto. Con una presentazione così non poteva che lasciare senza fiato!

I giudici di X Factor 2020

Anche il feeling tra i giudici sarà sicuramente un punto di forza dell’edizione. Oltre a Emma, la “nuova leva” è il giovane Hell Raton, alias Manuel Zappadu, entusiasta di far parte del gruppo di “mostri sacri” come Emma, Mika e Manuel Agnelli.

Gli ultimi due non sono certo nuovi alle poltrone del talent show: è bastato poco per farli sentire a proprio agio e questo a giovato anche alla buona riuscita della serata che, per essere una prima puntata, si distingue per momenti di grande commozione ma soprattutto di divertimento, risate e… naturalmente buona musica!