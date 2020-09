Sono comodi e i nuovi modelli sempre più stilosi, ecco perché possiamo affermare con fierezza che il pantalone della tuta è un un capo assolutamente outdoor.

Tra gli outfit che potremo sfoggiare con fierezza in quest’Autunno/Inverno 2020-2021 ci sono anche i pantaloni della tuta, che si rivelano essere più fashion che mai. Jennifer Lopez in primis, ma tante sono le star e le influencer che ci propongono abbinamenti super fashion con i tuta pants. Basti pensare che il primo capo lanciato da Chiara Ferragni proprio in questi giorni per la sua nuova collezione è proprio un jogger tuta, da indossare assolutamente per un look casual e street.

Pantaloni della tuta eleganti: dagli anni ’90 ad oggi

Il trend della pantalone della tuta risale agli anni ’90 e più o meno fino all’inizio degli anni 2000, anche se i brand sportivi come Adidas e Nike, li hanno sempre inclusi nelle loro collezioni.

Il modello che ebbe e continua ad avere grande successo è quello acetato, con i bottoncini a lato, ma cavalcando le nuove tendenze è stato affiancato anche dal modello con l’elastico alla caviglia, pratico e dinamico.

La ricerca poi di un design sempre nuovo, sofisticato e ricercato ha portato a modelli sportivi dal taglio chic, perfetti per una passeggiata outdoor e persino come pantalone elegante da sera.

I modelli 2020 dei tuta pants e come indossarli

Modelli sportivi ma ricercati, da abbinare alle sneakers e non solo per realizzare un personale look sporty chic che non ci farà sentire mai fuori posto. Basta scegliere le scarpe giuste e i tessuti più consoni per rendere glamour i nostri tuta pants.

– Quante volte avete storto il naso davanti alla possibilità di acquistare una tuta bianca per la palestra? Considerato che una passeggiata richiede sicuramente meno sforzo, puntate su dei comodi jogger bianchi come quelli di Oysho.

Si tratta infatti di un modello a vita alta con elastico ampio, che scende morbido e soffice rielaborando la comodità e la fluidità del pantalone sportivo in un taglio dritto ma disimpegnato. Da abbinare ad un décolléte per un apertivo, alle sneakers per un una serata tra amici.

– Ai modelli evergreen acetati dell’Adidas è davvero difficile resistere, e si può dire che siano un must have del nostro guardaroba. I track pants sono i più street in assoluto, da poter indossare every day anche di sera, con zeppe o tacchi per un aggiungere un tocco di eleganza.

– Indossati con la felpa abbinata, una t-shirt o top, e un blazer l’effetto è un perfetto look sporty chic a ci possiamo abbinare un tacco o uno stivaletto, per puntare su una scarpa comoda quanto il nostro look.

– Da non dimenticare che non sono solo le scarpe a poter dare un tocco glamour ai nostri tuta pants, come ci ricorda Dua Lipa. La pop star ha scelto infatti delle sneakers e ha abbinato un top cut out, altro trend del momento, ottenendo un mood sportivo, comodo ma glamour.

