Elodie presta la sua voce a Sarabi in “Mufasa: Il Re Leone” ma è pioggia di critiche. Il duro attacco: “Sarà una ciofeca”.

Negli ultimi mesi Elodie è uscita dalla sua comfort zone e ha deciso di buttarsi sul doppiaggio, un esperimento che l’ha portata a prestare la voce a Sarabi, uno dei personaggi presenti nel live action “Mufasa: Il Re Leone”.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, il debutto nel doppiaggio ha sollevato un acceso dibattito. Durante un’intervista, Elodie ha espresso il suo entusiasmo per questa esperienza, pur riconoscendo la difficoltà del compito: “Spero di essere stata all’altezza. Non è il mio mestiere, ma ho avuto accanto Fiamma, che è stata una guida eccezionale” ha dichiarato la cantante. Tuttavia, la performance dell’artista non ha convinto tutti.

Pioggia di critiche per il doppiaggio di Elodie

La svolta nella carriera di Elodie nel mondo del doppiaggio non ha convinto tutti, in particolare la doppiatrice e direttrice del doppiaggio Lilli Manzini, che non ha risparmiato critiche severe.

La Manzini ha espresso apertamente il suo dissenso attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ha dichiarato: “Elodie ha ammesso che non è il suo mestiere, ma ha accettato comunque. Il risultato è monocorde, non all’altezza. Per i professionisti del settore è frustrante vedere queste scelte“.

Secondo la doppiatrice, queste decisioni dipendono spesso dal potere imprenditoriale e dalla volontà di attirare un pubblico più vasto sfruttando la popolarità dei talenti coinvolti.

Infine, la professionista di doppiaggio conclude con uno sfogo: “Complimenti per il lavoro svolto, molto monocorde, sono contenta e sono felice per chi andrà a sentire questa ciofeca“.

Una scelta strategica di Disney

Non è la prima volta che Disney coinvolge celebrità per attirare l’attenzione su nuovi progetti. Infatti, quando qualche anno fa è uscito il live action del Re Leone, tra le voci dei protagonisti c’erano anche Marco Mengoni ed Elisa.

Un risultato che non ha convinto proprio tutti. Sarà lo stesso nel prequel? Non ci resta che attendere per scoprirlo.