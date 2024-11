Lutto nel mondo della musica: addio a Colin Petersen, storico primo batterista dei Bee Gees scomparso a 78 anni.

Colin Petersen, storico batterista dei Bee Gees, è scomparso all’età di 78 anni. Nato nel 1946 a Kingaroy, in Australia, era diventato famoso non solo per il suo talento musicale ma anche per essere stato il primo membro della band a non portare il cognome Gibb.

La notizia della morte è stata confermata dai suoi familiari e ha scosso i fan dell’artista.

Colin Petersen, gli anni con i Bee Gees: dai successi ai dissidi

Petersen si unì ai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb nel 1966, e da allora ha contribuito ai primi grandi successi internazionali della band.

Fu la sua batteria a dare ritmo a brani iconici come “To Love Somebody”, “I Started A Joke” e “I’ve Gotta Get a Message to You”.

Durante la sua permanenza, la band pubblicò album celebri, tra cui “Bee Gees 1st”, “Horizontal” e “Odessa”, opere che resero i Bee Gees delle star del pop internazionale.

Nonostante il contributo fondamentale, il rapporto di Petersen con i Bee Gees si interruppe nel 1970 a causa di una disputa con il manager Robert Stigwood.

Original Bee Gees drummer Frederick Colin Petersen dies pic.twitter.com/QVLPQURZCK — Music-News.com (@MusicNewsWeb) November 19, 2024

Colin Petersen dopo i Bee Gees: una nuova vita lontano dai riflettori

Dopo aver lasciato la band, per un breve periodo Petersen si unì al gruppo Humpy Bong prima di abbandonare definitivamente la carriera musicale.

Con sua moglie Joanne Newfield, l’artista fondò una società di gestione artistica e si dedicò alla famiglia, crescendo i loro due figli, Jaime e Ben.

I fan della band Bee Gees lamentano sotto gli ultimi post pubblicati dalla pagina Instagram ufficiale, l’assenza di post dedicati alla morte di Petersen, così come per la morte di Dennis Bryon, scomparso una settimana fa e anche lui membro dei Bee Gees dal 1974 al 1980.