Paura a Ballando con le stelle per la ballerina Anastasia Kuzmina: dopo l’infortunio si mostra in stampelle.

La nuova edizione di Ballando con le stelle si avvicina alla fase finale, ma le luci della ribalta si sono spostate su un episodio spiacevole: il brutto infortunio della ballerina professionista Anastasia Kuzmina.

Durante un’esibizione con Francesco Paolantoni, un movimento sbagliato ha causato una caduta che le ha procurato un problema alla caviglia. Ma non è stato il primo infortunio della stagione: anche Sonia Bruganelli e Nina Zilli hanno subito vari incidenti, portando persino la cantante a ritirarsi dalla competizione.

Ma come andrà a finire per la ballerina Kuzmina? Ecco che cosa sta succedendo.

Ballando con le stelle: come sta Anastasia Kuzmina

Nonostante il dolore, Anastasia ha mostrato grande professionalità continuando a ballare fino alla fine della performance dopo la caduta. Tuttavia, è stato necessario l’intervento di un fisioterapista in diretta e l’immediata sospensione della sua partecipazione per la serata.

La ballerina ha rassicurato i fan tramite i social, condividendo un messaggio di speranza:

“Sono molto triste, ma spero che la caviglia si sistemi per la settimana prossima. Più agguerriti che mai, saremo!” dichiara la ballerina.

Ha, poi, pubblicato un post su Instagram in cui si è mostrata in stampelle.

Anastasia si è sottoposta a una radiografia per valutare la gravità dell’infortunio, accompagnata da un’accurata visita fisioterapica. Anche se è costretta a usare le stampelle, non perde l’ottimismo e punta a tornare in pista al più presto.

Il supporto di Francesco Paolantoni

Il suo partner di ballo, Francesco Paolantoni, ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, dichiarando di non voler essere affiancato da un’altra maestra. Anastasia, dal canto suo, si è detta orgogliosa dell’attore, che ha dimostrato sangue freddo e creatività nel proseguire l’esibizione nonostante l’imprevisto.

I fan di Ballando con le Stelle sperano di rivedere presto Anastasia Kuzmina in gara, pronta a incantare con la sua passione e il suo talento. L’attesa per la finale, prevista il 21 dicembre, è più viva che mai, con la speranza che la ballerina possa essere tra i protagonisti.