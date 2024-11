Lorella Cuccarini, artista instancabile, è pronta a ritirarsi dal mondo dello spettacolo? La risposta non lascia dubbi.

Lorella Cuccarini è un’artista a tutto tondo, instancabile e piena di talenti. A 59 anni, la showgirl continua a dominare il mondo della musica, della televisione e del teatro, con una carriera che sembra non conoscere limiti. La Cuccarini ha recentemente conquistato ancora una volta la scena al Festival di Sanremo, dove ha duettato con Olly e ha co-condotto al fianco di Amadeus. Ma è pronta a ritirarsi dalle scene? Ecco che cosa ha rivelato durante un’intervista.

Il sogno del cinema: Lorella Cuccarini guarda al futuro

Nonostante una carriera ricca di successi, Lorella Cuccarini non ha intenzione di fermarsi. In una lunga intervista a La Stampa, ha rivelato che il suo sogno più grande rimane ancora il cinema.

“Ho fatto praticamente tutto, ma mi manca il cinema” ha confessato. La showgirl non si ritira, ma piuttosto guarda al futuro con tanta voglia di fare, continuando a portare avanti la sua passione per lo spettacolo e a sognare nuove sfide.

Lorella Cuccarini

Ma se c’è una persona a cui la Cuccarini deve tutto, quella persona è Pippo Baudo. La Cuccarini ha parlato dei suoi legami professionali e di chi l’ha aiutata a crescere nel corso degli anni, menzionando Pippo Baudo, il conduttore che le ha dato l’opportunità di debuttare e che l’ha sostenuta in tutto il suo percorso.

“Gli devo tanto, mi ha dato la possibilità di crescere e di imparare” ha detto la showgirl.

Lorella Cuccarini ad Amici

Tra i progetti più recenti di Lorella Cuccarini c’è anche il suo ruolo nel talent show “Amici”.

Qui, la Cuccarini si dedica a formare e guidare i giovani talenti, come Mew e Angelina Mango. “Amici è un sogno che diventa realtà” ha dichiarato.

La showgirl ha, inoltre, affermato: “Sono talmente felice di stare ad Amici che non penso ad altro. C’è un momento nella carriera in cui senti di aver ricevuto molto e vuoi mettere il tuo sogno a disposizione di chi lo sta ancora costruendo. Amici è questo per me. Cos’altro dovrei desiderare?“.