Il commovente video di Davide Bonolis per la madre Sonia a Ballando con le stelle non è piaciuto al conduttore Paolo. Ecco cos’è successo.

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle è andato in onda un video molto tenero di Davide Bonolis e la mamma Sonia Bruganelli. Nella clip il giovane ha parlato di un momento difficile della sua vita, rivelando che una delusione amorosa lo aveva portato a cercare conforto dalla madre. Una clip che ha suscitato una reazione da parte di Paolo Bonolis, come raccontato dalla stessa ex moglie.

La concorrente dello show di Milly Carlucci ha rivelato dettagli inaspettati mentre era ospite a “La Vita in Diretta”. Scopriamo che cosa è successo.

La strigliata di Paolo Bonolis al figlio Davide

Sonia Bruganelli ha rivelato che Paolo Bonolis, pur essendo un padre affettuoso e sensibile, non ha apprezzato la partecipazione di Davide alla trasmissione. “Si è preso una piccola strigliatina dal papà, che ha detto ‘sì, però lui ha 20 anni’“, ha spiegato.

Il noto conduttore, appartenente a una generazione diversa, non ritiene che un ragazzo di 20 anni debba mostrare così apertamente le proprie fragilità.

“Non è che Paolo l’ha sgridato. Paolo è sensibile per molti versi, ma è un uomo di un’altra generazione, quindi è cresciuto con l’idea che un maschio di 20 anni non debba mostrarsi così. Mio figlio sta facendo un percorso che il papà e molti uomini della sua generazione non facevano, va dallo psicologo, il fatto di chiedere aiuto e di mettersi in discussione” ha spiegato l’ex moglie.

Paolo Bonolis: la sua idea di protezione per i figli

Durante la chiacchierata televisiva, Sonia Bruganelli ha chiarito che Paolo Bonolis è molto protettivo nei confronti dei figli.

“Paolo vuole tutelare la sua fragilità, la sua emotività, quindi fosse per lui non l’avrebbe coinvolto – rivela Bruganelli –. Io non l’ho voluto coinvolgere, è stato Davide che mi ha detto di volerlo fare, ma capisco il padre. Lui è un padre da questo punto di vista molto diverso dalla madre e a me fa anche molto comodo, io sono molto morbida e lui invece è più: ‘Se cadi ti devi rialzare’” ha spiegato.