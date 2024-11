John Stamos fa uno straordinario gesto di solidarietà per il collega Dave Coulier, malato di cancro. La foto commuove il web.

John Stamos è un famoso attore e cantante, e la sua fama è accresciuta grazie a serie televisive e sitcom di successo, tra cui Amici di papà, la serie andata in onda tra il 1987 e il 1995. Proprio sul set della serie ha conosciuto uno dei suoi più grandi amici: Dave Coulier.

Nonostante siano passati molti anni dal loro primo incontro, i due hanno continuato a coltivare la loro amicizia, superando insieme anche i momenti più difficili, come la malattia di Coulier. Ma il gesto di Stamos ha sorpreso i fan e l’intero web.

John Stamos perlato per solidarietà all’amico Dave Coulier

John Stamos ha mostrato la sua solidarietà a Dave Coulier, amico e co-protagonista della sitcom degli anni ’90 “Gli Amici di Papà”, dopo che a quest’ultimo è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin al terzo stadio.

In segno di supporto, Stamos ha scelto di mostrarsi con la testa rasata e indossare un berretto calvo, condividendo sui social una serie di scatti che hanno emozionato il web.

“Non c’è niente come mettersi un cappello calvo e flettere alcune abilità di Photoshop per mostrare un po’ di amore e solidarietà con mio fratello Dave Coulier. Stai gestendo la cosa con tanta forza e positività, è ispirante. So che ce la farai, e sono orgoglioso di essere al tuo fianco in ogni passo. Ti voglio bene” scrive l’attore.

Dave Coulier condivide la sua diagnosi di cancro

Dave Coulier, noto per il ruolo di Joey nella sitcom per famiglie “Amici di Papà” e poi nel reboot del 2016 “Amici di Mamma” (“Fuller House”), ha condiviso pubblicamente la sua diagnosi di cancro la settimana scorsa.

La diagnosi è arrivata circa cinque settimane fa, dopo che Coulier aveva subito tre interventi chirurgici e iniziato la chemio. In un post su Instagram, Coulier ha descritto l’inizio della sua battaglia con il cancro come “Un giro sulle montagne russe“.