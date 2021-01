La star canadese Elliot Page ha chiesto il divorzio alla ballerina Emma Portner. Il matrimonio tra i due si era svolto in gran segreto nel 2018.

Dopo 3 anni d’amore e 2 di matrimonio, Elliot Page e Emma Portner avrebbero deciso di divorziare. Stando a quanto riporta Vanity Fair la star di The Umbrella Academy avrebbe depositato a Manhattan i documenti per il divorzio e avrebbe fatto sapere con un comunicato ufficiale:

“Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare, in seguito alla separazione della scorsa estate. Abbiamo il massimo rispetto reciproco e resteremo amici”.

Elliot Page

Elliot Page: il divorzio da Emma Portner

Nel 2017 Elliot Page aveva annunciato con entusiasmo le sue nozze con la ballerina e coreografa Emma Portner, ma come un fulmine a ciel sereno la relazione tra i due sarebbe naufragata ad appena 2 anni dalle nozze. La coppia si sarebbe separata pacificamente e del resto, appena un paio di mesi fa, quando Elliot Page aveva annunciato di essere una persona transgender, sua moglie gli aveva manifestato tutto il suo sostegno e tutto il suo amore:

“Sono così orgogliosa di Elliot Page. Le persone transgender, queer e non binarie sono un dono per questo mondo. Chiedo anche pazienza e privacy, ma che vi uniate a me nel fervido sostegno della comunità trans. L’esistenza di Elliot è un dono in sé e per sé. Ti amo così tanto”, aveva scritto Emma Portner via social.

Il coming out

Con un comunicato ufficiale diffuso attraverso i suoi canali social, la star di Juno e The Umbrella Academy ha annunciato di essere una persona transgender non binaria, e ha chiesto che ci si riferisse alla sua persona con pronomi maschili o neutri.

“Provo un’immensa gratitudine per le persone incredibili che mi hanno sostenuto in questo viaggio. Non riesco ad esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono abbastanza per perseguire il mio vero io“, aveva fatto sapere nel comunicato diffuso via social.