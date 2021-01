Diletta Leotta e Can Yaman sono stati paparazzati di nuovo insieme durante una romantica cena a cui sarebbe seguita una fuga in albergo.

Il settimanale Chi ha paparazzato di nuovo Can Yaman e Diletta Leotta a cena insieme e a quanto pare stavolta, benché consapevoli dei paparazzi, i due non avrebbero fatto nulla per nascondersi. Presto confermeranno la liaison? Al momento nessuno dei due ha preso parola in merito e, a quanto riporta il settimanale di Signorini, dopo la cena sarebbero fuggiti insieme in albergo.

Can Yaman Diletta Leotta

Diletta Leotta e Can Yaman a cena insieme

Stesso luogo e stesso copione: il settimanale Chi ha paparazzato di nuovo Diletta Leotta e Can Yaman a cena a Roma e a seguire – ha fatto sapere il settimanale – i due avrebbero cercato riparo da occhi indiscreti rifugiandosi in un albergo. Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia della loro presunta liaison, e dopo il primo avvistamento Yaman ha solo chiesto “silenzio” attraverso i social.

L’attore turco si trova a Roma per impegni di lavoro e a quanto pare la frequentazione con la conduttrice sarebbe alquanto intensa visto che, finora, i due sarebbero stati paparazzati insieme già due volte e a distanza di poche settimane.

I messaggi d’amore

Mentre continuano a mantenere il massimo riserbo in merito alla presunta relazione, i due si sarebbero scambiati alcuni messaggi d’amore “a distanza” via social. Tra citazioni identiche e canzoni d’amore, per i fan sarebbero presenti sempre più indizi che confermerebbero la liaison tra i due vip. La conduttrice e l’attore turco si decideranno a confermare le voci in merito?

Dopo la rottura dal pugile Daniele Scardina in tanti non vedono l’ora di sapere se per Diletta Leotta Yaman sarà finalmente “quello giusto”. La relazione tra la conduttrice e il pugile è naufragata durante l’estate dopo circa un anno d’amore.