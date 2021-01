Una confessione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip che ha scatenato una reazione di Alba Parietti che si è subito sfogata sui social.

Una domanda di Alfonso Signorini e una confessione del passato di Maria Teresa Ruta, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e lo scoop è servito in diretta. La bionda inquilina della casa più spiata d’Italia ha infatti raccontato di aver ricevuto da giovane, la corte di diversi personaggi famosi, ma di essere stata sempre una donna fedele (all’epoca dei fatti era ancora sposata con Amedeo Goria). La Ruta ha svelato di aver rifiutato anche un post cena con il principe Alberto di Monaco e poi di un incontro con Alain Delon e dove quest’ultimo l’avrebbe preferita al posto di Alba Parietti. Inevitabile, qualche ora dopo, è arrivata subito la replica sui social della mamma di Francesco Oppini.

Maria Teresa Ruta, Alba Parietti e Alain Delon

“Alain Delon era presidente a Miss Italia ed io ero lì in giuria. Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto” – ha così raccontato Maria Teresa Ruta in diretta ad Alfonso Signorini – “Non dirò chi è la collega” ha aggiunto la conduttrice tv che poi alla fine ha invece deciso di rivelare in diretta al Grande Fratello Vip che quella collega altri non era che Alba Parietti.

Alba Parietti su Instagram: “Maria Teresa Ruta, molto fantasiosa”

Dopo poche ore dalla fine della puntata del GF Vip, la mamma di Francesco Oppini ha voluto subito replicare alla collega, Maria Teresa Ruta attraverso il suo profilo Instagram. Qui Alba ha condiviso un paio di video in cui la stessa appare in compagnia dell’attore francese, Alain Delon nel programma Techetechete accompagnati da questa didascalia: “Mi spiace per Maria Teresa Ruta, il Grande Fratello Vip è ufficiale da alla testa …Aripiiate!!!!!

Alba Parietti su Instagram racconta della sua amicizia con l’attore francese che risale proprio all’epoca dei fatti svelati dalla Ruta e condivide un nuovo post con questa didascalia: “Adoro il mio amico Alain Delon, amici dalla sera in cui eravamo Presidenti di giuria a Miss Italia , la creatività di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto molto fantasiosa “