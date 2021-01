Ospite a Fuori dal Coro Al Bano Carrisi ha detto la sua in merito ai vaccini anti-Covid creando il gelo in studio.

Al Bano Carrisi è stato ospite a Fuori dal Coro dove il conduttore Mario Giordano lo ha interrogato in merito alla questione vaccini e gli ha chiesto se fosse pronto a sottoporvisi. “Quando mi chiameranno ci penserò. Non c’è da fidarsi, io la domanda me la pongo. Tu? Gli ultimi risultati non danno sicurezza”, ha affermato il cantante di Cellino, mentre il conduttore ha risposto: “Non è proprio così ma il problema non si pone visto che non ci sono”.

Al Bano Carrisi: il parere sul vaccino anti-Covid

Mentre numerose celebrità si sono dette pronte a sottoporsi quanto prima al vaccino anti-Coronavirus per cercare di fermare l’emergenza sanitaria che da quasi un anno tiene in scacco il paese (e il resto del mondo), Al Bano Carrisi ha affermato di nutrire dei dubbi sull’efficacia dei vaccini anti-Covid.

Al Bano Carrisi

La sua risposta avrebbe creato il gelo in studio a Fuori dal Coro, dove Mario Giordano lo ha interrogato proprio in merito alla questione e alla recente crisi del governo.

La quarantena a la crisi

Al bano ha trascorso la quarantena nella sua tenuta a Cellino San Marco in compagnia della sua storica compagna, Loredana Lecciso, e dei suoi figli. Il cantante ha più volte espresso le sue paure per la grave crisi economica che ha colpito il paese a causa dell’emergenza sanitaria, e a tal proposito ha raccontato a Diva e Donna: “Ho solo uscite, niente entrate. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno”. A causa dell’emergenza, come molti altri artisti, il cantante di Cellino ha dovuto sospendere i suoi concerti. A proposito delle difficoltà economiche dovute allo stop di molte attività, ha rivelato a Diva e Donna: “Ho calcolato che i miei risparmi mi faranno stare tranquillo per due anni. Se sono in difficoltà io, figuriamoci gli altri”.