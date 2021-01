L’amore della duchessa Kate Middleton e del principe William prosegue dall’epoca del college, ma tra i due sembra che la scintilla scoccò mentre lei era legata all’ex fidanzato Rupert Finch.

Nel 2011, dopo anni d’amore e il fidanzamento ufficiale, Kate Middleton è diventata duchessa di Cambridge convolando a nozze col principe William. A quanto riporta Vanity Fair però, all’epoca del college i due sarebbero stati per un lungo periodo solo buoni amici perché la duchessa sarebbe stata fidanzata con Rupert Finch (brillante avvocato oggi sposato con la marchesa Natasha Rufus Isaacs).

Kate Middleton, William e Rupert Finch: la storia

Secondo indiscrezioni Kate Middleton e il Principe William sarebbero stati amici per molto tempo prima di diventare fidanzati, specie visto che all’epoca in cui due erano studenti di St. Andrews, lei sarebbe stata legata a Rupert Finch, oggi sposato con la marchesa di Reading, Lady Natasha Rufus Isaacs.

Kate Middleton

A quanto riporta Vanity Fair Kate e l’ex fidanzato avrebbero mantenuto buoni rapporti, ed entrambi avrebbero presenziato alle loro rispettive nozze. Sempre secondo indiscrezioni William avrebbe preso in considerazione Kate come “fidanzata” quando l’avrebbe vista sfilare in lingerie per un evento di beneficenza organizzato dall’università. Tra i due di lì a breve sarebbe scoccata la scintilla, e il resto ormai è storia.

Le nozze e i tre figli della duchessa

La liaison tra Kate Middleton e il Principe William ha avuto inizio nel 2003 e i due sono convolati a nozze il 29 aprile 2011. Oggi sono genitori di tre splendidi bambini: George, futuro erede al trono, è nato il 22 luglio 2013, Charlotte, nata il 2 maggio 2015 e il piccolo Louis, nato il 23 aprile 2018. In qualità di duchessa Kate è diventata molto amata in tutto il mondo sia come esempio di classe ed eleganza sia per la “semplicità” con cui avrebbe gestito l’educazione dei figli e la loro privacy.