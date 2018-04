Kate Middleton mamma: è nato il Royal Baby numero 3!

Il 23 aprile 2018 alle 11.01 è venuto al mondo il terzogenito di Kate Middleton e William d’Inghilterra, che sono diventati nuovamente genitori. L’ultimo arrivato arrivato è il quinto in linea di successione al trono britannico, scalzando così il principe Harry (il fratello di William) che, a questo punto, diventa il sesto.

La Duchessa di Cambridge è stata ricoverata in ospedale nella notte del 23 aprile, come annunciato su twitter dall’account ufficiale di Kensington Palace. Il bambino è maschio, pesa 3,8 kg e sta bene, così come la mamma. Rimane un’incognita, invece, il nome.



Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 aprile 2018