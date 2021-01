Il giudice di Italia’s Got Talent, Mara Maionchi, ha raccontato i difficili momenti vissuti a causa dell’infezione da Covid fra il ricovero e la polmonite.

Grinta e tenacia a Mara Maionchi non sono di certo mai mancate e anche alla soglia degli 80anni dimostra di averne ancora e tanta, da fare invidia persino ai colleghi più giovani. L’ex giudice di XFactor, ora nel cast di Italia’s Got Talent, ha deciso infatti di raccontare in una lunga intervista a La Repubblica, la sua personale esperienza col Covid. Un’infezione che si è poi tramutata in polmonite con conseguente ricovero in clinica. Ecco tutto quello che ha vissuto e le sue dichiarazioni.

Mara Maionchi e il Covid

“Data la giovane età, ad aprile sono 80, il Covid non è stata una passeggiata, ora sto benissimo”ha svelato la Maionchi ai microfoni de La Repubblica. “Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va’, ho perso qualche chilo” ha poi ironizzato, come suo solito, la giurata di Italia’s Got Talent che non nasconde la sua età ed ha così aggiunto “Gli 80 anni non me li sento, ma durante il Covid me li sono sentiti tutti”.

Mara Maionchi

Mara Maionchi ricoverata

Il 23 ottobre del 2020 la produttrice discografica è stata ricoverata dopo un tampone positivo al Covid ma soprattutto per l’insorgere della polmonite. Per fortuna la sua salute fisica è sempre stata stabile e sotto controllo e Mara non ha risparmiato parole di gratitudine e stima per chi l’ha curata “Medici e infermieri sono stati bravi, li ringrazio ancora. Però non lo so, in certi momenti ero anche un po’ strana: mi sa che è l’effetto dell’ossigeno”.

Mara Maionchi tra Italia’s Got Talent e… Sanremo

Ora che questa brutta esperienza è finalmente finita, è stata sempre la stessa Maionchi a raccontare di aver fatto l’esame sierologico e di avere tanti anticorpi e dunque, più carica di prima, la ritroveremo al tavolo dei giurati su Tv8 a selezionare gli artisti più meritevoli a Italia’s Got Talent e insieme ai colleghi Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.

A quasi 80 anni Mara Maionchi continua ad avere sogni nel cassetto e proprio al Rolling Stones ha così rivelato: “Mi piacerebbe fare il Festival di Sanremo ma non come cantante. Ci sono sempre stata, dietro le quinte, l’ho visto dalla parte dei partecipanti… Adesso mi piacerebbe farlo come fine gloriosa di una starlette.”