L’attrice Elle Fanning in occasione dell’evento fashion ad Hollywood ha scelto un look rock: focus dell’outfit, il top gioiello a forma di catena.

Un vecchio detto diceva che per essere belle bisogna soffire, pensando alla fatica di dover indossare un paio di décolleté sexy ma senz’altro poco comodi per un bel po’ di ore. Uno slogan che nell’era del comfy che diventa casual ed elegante stona, ma che per certe occasioni vale ancora e come: non sappiamo che Elle Fanning abbia sofferto in cambio di originalità e una sana dose di vanità, ma quel certo è che il top gioiello a forma di catena indossato in occasione degli InStyle Awards 2021, è degno di nota come i look originali che quest’anno non dimenticheremo, da Bella Hadid a Cannes fino a Kim Kardashian ai Met Gala.

Elle Fanning sul red carpet degli InStyle Awards 2021 con un top catena in ottone

Quello indossato da Elle Fanning agli InStyle Awards, evento molto fashion e glam organizzato ogni anno ad Hollywood dall’omonima rivista americana, non è un top qualsiasi: si tratta infatti di una scultura a forma di catena che funge anche da reggiseno, trasformandosi in un crop top. La particolarità è che si tratta di vero e proprio ottone, un capo gioiello creato da Balmain, ideato dal direttore creativo Olivier Rousteing e che richiesto ben cinque settimane di lavoro per essere realizzato in occasione della sfilata primavera/estate 2022.

Pur essendo modellato sul corpo, e questo ne contribuisce a donarne ulteriore bellezza perché personalizzato su chi lo indossa, sicuramente non permette una piena libertà di movimento. Una scelta inusuale per l’attrice, che generalmente ha sempre gradito abiti dal colore pastello in uno stile dalla femminilità infantile, ma che stavolta ha sorpreso tutti con un look glamour ma decisamente rock. Un top del genere va abbinato con parsimonia per evitare l’effetto albero di Natale ed infatti l’attrice ha abbinato una gonna lunga nera.

I top gioiello scultorei: prossima tendenza della primavera/estate 2022?

Dopo il look sorprendente di Elle Fanning, e dopo aver di recente visto sfoggiare a Chiara Ferragni un top scultura a forma di busto in oro firmato Schiaparelli, indossato in occasione del ritiro del primo come donna dell’anno conferitole da GQ Germany, sorge spontanea una domanda. Che il top gioiello sia il prossimo trend estivo?

Ad influencer e star in occasioni da red carpet, questo look sorprendente e scintillante ha già convinto: mescolare elementi lavorati artigianalmente con capi ordinari, e anche qui Chiara Ferragni ce ne ha dato un assaggio alla Paris Fashion Week sembra piacere molto anche ai designer, che come Balmain e Schiaparelli – tra i primi-, li hanno già inclusi nelle loro collezioni. Siete pronte a mettere da parte il comfy e indossare un top scultura anche voi?