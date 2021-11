In attesa del Black Friday, facciamo un recap dei must-have Adidas da segnare e acquistare a prezzi scontati.

Una settimana circa ci separa dal 26 Novembre, il giorno più atteso del mese e probabilmente dell’anno, pur giocandosela con l’inizio dei saldi. In realtà da quando questa giornata di grandi sconti è vissuta a pieno, fortemente desiderata dai marchi e dai clienti, il mese di Novembre è diventato una costellazione di sconti e promozioni a sorpresa. Anche Adidas, uno dei marchi sportivi più amati, ha deciso di scaldare l’atmosfera con sconti che vanno dal 30% al 50%: se trovate magari quel capo o quelle sneakers che da tempo sostano nel vostro carrello, la buona notizia è che forse sarà arrivato il momento di acquistarli.

In effetti per gli amanti del guardaroba sportivo, per gli aspiranti sportivi che anche questa volta tra i propositi del prossimo anno hanno scritto anche andare in palestra, acquistare capi comodi può essere un incentivo in più a rinnovare il proprio look o creare quello più adatto alle proprie esigenze.

Adidas, gli sconti pre-black friday ci sono, ma scaricando l’app

Avrete notato che sul sito ufficiale Adidas aleggia da qualche giorno la scritta Black Friday Early Access, e la dicitura che è possibile acquistare prima del Black Friday capi scontati fino al 50%, ma solamente scaricando l’app del brand. Si tratta in ogni caso di un accesso aperto a tutti: non avrete bisogno di registrarvi, ma semplicemente di scaricare l’app e iniziare a navigare nella sezione dedicata. La registrazione sarà richiesta solo per ultimare gli eventuali acquisti.

Adidas quindi ha in realtà trasformato l’occasione del Black Friday nella possibilità non solo di riservare sconti ai suoi clienti ma di incentivare e far scoprire l’app anche a chi solitamente non la utilizza, puntando così sulla fidelizzazione al marchio. L’app Adidas infatti riserva diversi vantaggi, tra cui quello di poter accedere nel corso dell’anno anche a prevendite di prodotti nuovi prima del lancio.

Sneakers, capi outdoor, accessori: cosa acquistare durante la Black Week

Diversi sono gli articoli scontate e acquistabili tramite questo accesso speciale tramite app alla Black Week Adidas. Partendo dalle sneakers ci sono le boost ZX 2K, in un modello multicolor su base bianca, una serie iconica, dove lo stile incontra un comfort ammortizzante, e le Yung-1, un modello stile anni ’90 che sarà la gioia dei nostalgici, un mix old school e un pò futuristico.

Comodi, resistenti ma anche glamour, sono le borse e gli zaini Adidas, un must have indispensabile: i modelli vanno dalla classica bag a cilindro indicata per la palestra, alle bag maxi o mini da indossare su un outfit da giorno o da sera. La versatilità rende questo accessorio perfetto ad ogni occasione: da quella più sportiva a quella più rilassata.

Naturalmente non mancano pezzi indispensabili di una tenuta da palestra che si rispetti, a cominciare dai famosi pantaloni acetati con le strisce, e che sappiamo benissimo poter indossare non solo per fare sport, considerando anche le varianti più trendy, con spacchi e decorazioni. Top fitness, felpe con cerniere o con scollo tondo, pensate per lo sport e l’outdoor completano un pre-Black Friday che scalda con decisione l’atmosfera.