Look dinamici, cosmopoliti e sporty-chic, lo stile Louis Vuitton incontra in Chiara Ferragni la perfetta ambassador.

Avete presente quando – parliamo con voi appassionate di moda, fashion e derivati – la vostra fantasia vola e iniziate a sognare ad occhi aperti di diventare ambassador o modelle d’eccezione per il vostro brand del cuore? Bene, ora potete immaginare quello che Chiara Ferragni ha provato alla notizia che ad indossare l’ultimo modello di slingback – favolose – Louis Vuitton in campagna di lancio, sarebbe stata proprio lei. In una carrellata di look city addicted la Ferry ci ha mostrato le nuove scarpe Louis Vuitton e qualche suggerimento su come sfruttare ancora le slingback nelle giornate soleggiate d’autunno.

Chiara Ferragni è la nuova ambassador Louis Vuitton: un sogno che si realizza

Tra la Ferragni e Louis Vuitton c’è da dire che negli ultimi anni c’è stato sempre un certo corteggiamento: diverse volte abbiamo visto l’influencer non nascondere un certo debole per le borse del marchio come il bauletto LV, probabilmente la sua prima borsa griffata, oppure la travel bag che ha scelto in vista della nascita della piccola Vittoria, un modello rosa fluo rarissimo. Insomma, l’intesa tra l’imprenditrice digitale e il marchio francese si è fatta attendere, ma era chiaro che prima o poi sarebbe andata ben oltre qualche post e storia su Instagram.

“Sono sempre stata una grande fan di Louis Vuitton e ora posso dire finalmente che uno dei miei sogni da bambina si è avverato: ecco la mia prima campagna per Louis Vuitton“, così ha scritto in didascalia la Ferry, ufficializzando con un post la sua collaborazione con il marchio d’alta moda francese. La campagna nasce per presentare le nuove slingback di Louis Vuitton, con il design realizzato da Nicolas Ghesquiere: un modello pratico, dinamico e sporty- chic che prende il nome di Archlight.

Come indossare le slingback Archlight: I look indossati dalla Ferry

La campagna, scattata a Milano all’interno della Vigna di Leonardo Da Vinci, una location storica e suggestiva, vede in Chiara Ferragni la perfetta ambassador di una scarpa che desidera essere glamour, dinamica e pret a porter, un modello da indossare in città con una gonna, uno shorts, ma anche su un look più classico e sportivo pantaloni bianchi e maglia a righe, dal gusto decisamente parisienne.

Le slingback Archlight sono disponibili in cinque varianti, a cui va aggiunta una sesta in raso nero e tela monogram, modello più iconico e classico della collezione. Le nuance della nuova scarpa dal design in satin firmato da Ghesquiere sono dalla palette decisamente pop che va dal rosso al rosa acceso, dal blu al verde, passando per il beige. Sono acquistabili online e il loro prezzo è di 750 euro.