La Regina si è sottoposta a indagini mediche ma pare che tornerà presto a lavorare, anche se meno di prima.

Desta un po’ di preoccupazione lo stato di salute in cui versa questo momento Elisabetta II. Dopo averla vista camminare con il sostegno di un bastone, fatto mai accaduto sino ad ora, la Regina del Regno Unito è stata ricoverata una notte intera in ospedale per alcuni esami medici. Si sarebbe trattato di una misura cautelare, come ci comunica Buckingham Palace nella nota di ieri sera.

Ecco cosa ha affermato il portavoce della Famiglia Reale alle testate giornalistiche britanniche, come riportato da NewsMondo: “A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. E’ tornata al Castello di Windsor oggi all’ora di pranzo e resta in buono spirito“. La sovrana del Commonwealth, che ha dovuto cancellare la sua visita all’Irlanda del Nord, ha fatto fortunatamente ritorno nella famosa residenza reale ubicata nella contea del Berkshire. Tuttavia, non ci è dato sapere per quali ragioni Elisabetta II, la sovrana più longeva della storia, si sia dovuta trattenere in ospedale.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Non preoccupatevi: la Regina ha subito ripreso la sua attività regale, anche se con un carico meno pesante rispetto al solito. Questo perché, nonostante la veneranda età di 95 anni, niente può fermare Elisabetta, nemmeno un “piccolo” problema di salute.