L’incidente è avvenuto sul set di Rust ed è rimasto ferito anche il regista, ricoverato in gravi condizioni.

Ci sono dei risvolti drammatici per le riprese del film Rust, che vede come protagonista il celebre Alec Baldwin. L’attore, mentre maneggiava una pistola di scena tentando di scaricarla, ha inavvertitamente fatto partire diversi colpi, che, purtroppo, non sono andati a vuoto.

La prima a essere colpita è stata la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, che ha perso la vita in ambulanza durante la corsa per l’ospedale. Gli altri colpi hanno poi ferito il regista del film Joel Souza, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Christus St. Vincent Regional Medical Center.

Le forze dell’ordine di Santa Fe hanno immediatamente raggiunto il set cinematografico, dove hanno trovato l’attore Alec Baldwin che, pur essendo in forte stato di shock per l’accaduto, è riuscito comunque a dichiarare che si fosse trattato di un incidente e che l’arma da fuoco doveva essere semplicemente un oggetto di scena. La polizia sembra convalidare questa ipotesi, tuttavia sta proseguendo con gli interrogatori dei testimoni.

Sicuramente i produttori dovranno rispondere del tragico incidente, spiegando per quale motivo una pistola, che doveva essere caricata solamente “a salve”, ha fatto fuoco uccidendo e ferendo le persone attorno. Ovviamente nel frattempo le riprese del film sono state sospese a tempo indeterminato.