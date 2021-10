L’ex tronista di Uomini e Donne trova la forza di raccontare l’episodio sui social, incoraggiando le altre donne a denunciare gli abusi subiti.

Questa notte è apparso sul profilo Instagram di Teresa Langella un post diverso dagli altri, dove vediamo come prima immagine uno sfondo nero con i disegni di un cuore spezzato e di una farfalla, poi una didascalia non facile da affrontare. L’ex Tronista ha avuto il coraggio di denunciare un abuso che ha subito da parte di un medico ospedaliero, presentandosi persino da un giudice.

Non abbiamo molti dettagli sull’accaduto, vi riportiamo quello che ha scritto la ragazza ai suoi fans: “Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!” . Oggi in quell’ aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più”.

Teresa Langella, attuale compagna di Andrea Dal Corso, nonostante la difficoltà a raccontare la sua storia, vuole essere da esempio per altre donne e convincerle a denunciare chi abusa di loro: “Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le Donne che si trovano a non avere la forza di reagire, che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata“.

Ecco il post originale: