Kate Fretti era la fidanzata del pilota Moto GP, morto in Malesia nel 2011. “La mia vita cambiò in pochi secondi”, racconta.

23 ottobre 2011- 23 ottobre 2021 ormai sono dieci anni senza Marco Simoncelli, detto”Sic” il campione buono che il mondo della moto ancora piange. Dieci anni fa Marco Simoncelli moriva sul circuito di Sepang, in Malesia, a soli 24 anni.

Oggi lo ricorda la fidanzata Kate Fretti, nel cui ricordo Marco è presente come se fosse il primo giorno: “Penso che sia passato davvero molto tempo ma non è che un anniversario porti a ricordare. Accade ogni giorno”, ha raccontato la ragazza ai giornalisti. Kate Fretti si era trasferita a Bergamo per amore, sempre per amore aveva deciso di restare con il sogno di mettere su famiglia con il suo Marco. Ma il destino non è stato clemente. Oggi Kate Fretti ha 32 anni, ne aveva 17 quando ha conosciuto Marco Simoncelli.

L’impegno di Kate

Marco Simoncelli fa parte della vita di Kate ancora oggi. Lei lavora alla Fondazione intitolata al Sic, non si è mai lasciata il passato alle spalle, infatti racconta al Corriere della Sera: “Marco è ancora con me, è sempre parte della mia vita”.

E sul suo impegno nella Fondazione tristemente dice: “La fondazione esiste perché esistono le gare. A volte mi viene da dire “chiudiamo tutto” quando succedono gli incidenti, ma poi è un pensiero che cancello, perché questo è il mio mondo”.

Kate Fretti confessa di tenere dei diari, nei quali ha sempre scritto tutto fin da quando era più piccola. “Li ho riletti per dare un contributo al docufilm su Marco e mi sono resa conto che ho vissuto quegli anni come una bambina, senza pensare al futuro. Mostravo una leggerezza che adesso mi manca ” racconta. Ora confessa di vivere in un’ansia permanente, da quando ha capito che le cose brutte accadono.

Ma per il futuro ha un progetto: con quei diari scriverà un libro, nel ricordo di Marco Simoncelli, ancora e sempre il suo “Sic”.