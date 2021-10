L’attore Can Yaman sul suo profilo Instagram ha rivelato di aver in serbo una sorpresa speciale per i suoi fan palermitani.

L’attore turco Can Yaman dà vita al “Mania Tour”, un evento che partirà da Palermo e darà ai suoi fans la possibilità di incontrarlo dal vivo.

Nelle scorse ore l’attore aveva annunciato sul suo profilo Instagram:

“L’affetto che sto ricevendo a Palermo in queste settimane mi lascia davvero senza parole. Per ringraziare ho un’esclusiva sorpresa per voi.”

Al momento Can Yaman si trova a Palermo per girare il film Viola come il mare, in cui interpreta Francesco Demir. Travolto dal calore dei fans, Yaman ha deciso di ricambiare. L’attore infatti, terminati gli impegni sul set, darà vita al “Mania Tour” che lo porterà a far tappa nelle principali città italiane.

Primo appuntamento a Palermo

Can Yaman ha annunciato che il 24 ottobre al salone di Aldo Coppola a Palermo dalle ore 15:00 si terrà il primo appuntamento del “Mania Tour”, in occasione dell’uscita del suo nuovo profumo. Can Yaman modestamente ha anticipato l’incontro con le orde di fans con lo slogan: “La prima volta non si scorda mai”. Tutti i dettagli sul sito ufficiale dell’attore.

Per la prima volta in tiratura limitata, solo per una settimana, si potrà acquistare il profumo “Can Yaman Mania” direttamente in store. E in seguito incontrare di persona Can Yaman nell’evento live.

Fan di tutta Italia siete pronte? Presto potrete incontrare Can Yaman dal vivo, come avete sempre sognato.