Kourtney Kardashian e il compagno Travis Barker si sposeranno presto. Dopo la dichiarazione la modella ha raccontato l’emozione provata sui suoi canali social.

Le nozze tra Travis Barker a Kourtney Kardashian sono l’argomento più chiacchierato del web. Dopo la dichiarazione d’amore in grande stile del batterista alla modella: rose rosse, candele accese, musica di sottofondo, non si attende altro che un matrimonio ancora più romantico.

Nel frattempo la Kardashian, dopo essersi ripresa dalla forte emozione di ieri sera, ha voluto rilasciare altre dichiarazioni sui suoi profili social: “I woke up all night thinking it was a dream” scrive Kourtney come didascalia alle foto appena pubblicate. “Sono stata sveglia tutta la notte, pensavo fosse un sogno”.

Non potrebbero esserci parole migliori per descrivere la forte emozione da lei vissuta: l’adrenalina a mille, la gioia intensa, quando la felicità è talmente grande che hai paura di perderla chiudendo gli occhi.

Kourtney Kardashian ha condiviso altri importanti scatti di ieri sera. Nelle foto si vede il luccicante anello di fidanzamento, e il bacio tra i due innamorati al chiaro di luna. Non manca nulla, neppure la luna piena in sottofondo. Una serata davvero perfetta per un’occasione unica.