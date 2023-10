Il recente look usato da Elisabetta Gregoraci ha incuriosito tutti: una maglia trasparente con la Madonna. E il suo costo…

Amatissima per la sua solarità e molto seguita sui social dove si mostra spesso in momenti della sua giornata, Elisabetta Gregoraci si è messa in evidenza nelle ultime ore per un particolare look usato di recente a Monte Carlo. L’ex compagna di Flavio Briatore ha sfoggiato una maglia trasparente con al centro la Madonna. Un outfit che ha colpito e che ha un costo decisamente elevato…

Elisabetta Gregoraci e la maglia con la Madonna: il costo

Elisabetta Gregoraci

Molto apprezzata in tv e sui social, come detto, la conduttrice di Battiti Live si è messa in evidenza in queste ultime ore per una serata a cena fuori. Nulla di particolare, una pizza a Monte Carlo. Peccato che il look scelto sia stato decisamente particolare.

La Gregoraci, infatti, si è fatta vedere super sorridente con una maglia nera trasparente. A colpire, in particolare, una Madonna al centro che ha creato, va detto, anche qualche critica.

Al netto di chi ha sottolineato come una maglia trasparente e la Madonna non fosse un binomio “ideale”, in tanti si sono domandati il suo costo. Come sottolineato da Leggo, pare che la maglia sia un capo Dolce e Gabbano che si può acquistare per la bellezza di 995 euro. La parte superiore è stata poi abbinata ad una minigonna in viscosa con placca logo della stessa marca. Anche in questo caso il costo è di 550 euro.

Tra gli accessori indossati anche una mini borsa nera a secchiello di Gucci, 1340 euro. Il totale del suo outfit, quindi, raggiunge la bellezza di circa 2.800 euro.

Di seguito anche il post Instagram della donna col suo particolare look che ha generato tantissimi commenti, positivi e non: