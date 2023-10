Ben diversa nel look e non solo rispetto all’esperienza nella scuola di Amici, Annalisa ha raccontato cosa pensa di lei Maria De Filippi.

Tra le artiste maggiormente apprezzate degli ultimi tempi c’è sicuramente Annalisa. La cantante sta avendo un periodo davvero felice sia a livello professionale che nella vita privata. Ospite di Radio Deejay, l’artista ha raccontato diverse curiosità come il parere di Maria De Filippi a quella che si potrebbe definire la sua “svolta sensuale”, almeno rispetto al passato.

Annalisa, la svolta sensuale e il parere di Maria De Filippi

Annalisa Scarrone

Oltre a parlare del suo ultimo lavoro, ovvero l’album ‘E poi siamo finiti nel vortice’, Annalisa ha raccontato a Radio Deejay alcune curiosità in merito al suo essersi trasformata rispetto al passato.

L’immagine della cantante, infatti, ha subito una vera e propria svolta. Molto timida e posata nella scuola di Amici, ora risulta essere molto più “aggressiva” e “sensuale”.

Sul tema, Nali ha rivelato anche cosa ne pensi Maria De Filippi, figura a lei sempre molto vicina: “Io la sento vicino sempre, devo essere sincera. Però devo dirti che il fatto che nei momenti davvero importanti non è mai mancata. Lei è sempre stata una consigliera. Ma anche una chiacchiera a volte. Lei è molto sintetica, però cavolo… In quelle due parole che ti dice… Stai già meglio dopo”.

E ancora: “Cosa ha detto della mia svolta sexy? Non lo so. Di questo non abbiamo parlato in maniera dettagliata. Però io ho percepito un grande sostegno da parte sua. Anche apprezzamento nel momento in cui, per esempio, sono andata a cantare i miei singoli ad Amici. Ho visto veramente uno spiegamento di forze… Coreografie meravigliose… Un appoggio bello, è sempre stata così devo dire”.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante: