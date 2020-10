Elisabetta Gregoraci ha messo a freno il feeling che si era venuto a creare tra lei e Pierpaolo Pretelli confessando di essere impegnata con un altro.

Dopo settimane in cui il feeling tra lei e Pierpaolo Pretelli era parso a tutti evidente, Elisabetta Gregoraci ha deciso di bloccare la situazione. La showgirl ha preso da parte il gieffino e gli ha detto: “Non mi devi abbracciare, perché poi da casa pensano che abbiamo un flirt. Non abbiamo nessun flirt io e te. Anche perché io sono innamorata fuori dalla casa, ho sparato la bomba, ecco, l’ho detto”. Stando a quanto rivelato da Novella 2000 la Gregoraci sarebbe legata al rapper Mr Rain, e lui avrebbe inviato l’aereo sopra la casa del GF Vip con il messaggio a lei dedicato (messaggio tratto per altro dal suo brano 9.3: “Sei l’epicentro del mio terremoto”).

ELISABETTA GREGORACI

Elisabetta Gregoraci innamorata? la rivelazione

Una brutta sorpresa per Pierpaolo Pretelli: dopo settimane in cui l’Italia intera era convinta che tra lui e la Gregoraci potesse nascere qualcosa, la showgirl ha messo fine alle speranze dell’ex velino confessandogli di essere innamorata e di avere qualcuno che la attende fuori dal reality show. Prima del suo ingresso al GF Vip, nello studio di Verissimo, la Gregoraci aveva affermato di aver avuto una sola storia dopo il divorzio da Flavio Briatore (quella con Francesco Bettuzzi).

Ai compagni nella casa del reality show la Gregoraci non ha confessato chi sarebbe il suo nuovo amore, ma stando a quanto rivelato da Novella 2000 si tratterebbe del rapper Mr Rain, che per altro le avrebbe anche fatto recapitare il messaggio per mezzo dell’aereo. La showgirl aveva affermato che la frase portata dall’aeroplano sarebbe stata utilizzata in una chat delle sue amiche, e non aveva ammesso apertamente alcun coinvolgimento sentimentale. Quello che ha affermato sarà vero? E come l’avrà presa Pierpaolo?

La lettera di Briatore

Nelle scorse settimane Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un acceso “botta e risposta” a distanza col suo ex marito, Flavio Briatore. Le cose tra i due stavano per degenerare, ma alla fine l’imprenditore ha scritto una lettera alla showgirl chiedendole di rimandare il loro chiarimento a quando si rivedranno. Per il momento sembra dunque che tra i due sia in atto una tregua, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori risvolti.