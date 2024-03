Dedica speciale di Elisabetta Gregoraci per il compleanno del figlio Nathan Falco. Sui social anche la foto inedita con Flavio Briatore.

Un messaggio bellissimo e dolcissimo, quello con cui Elisabetta Gregoraci ha voluto dedicare tanti auguri a suo figlio Nathan Falco che oggi festeggia i suoi primi 14 anni. La showgirl ha voluto mandare un pensiero al ragazzo, nato dall’amore con Flavio Briatore, raccogliendo tantissimo affetto da parte dei seguaci sui social.

Elisabetta Gregoraci, la dedica per il figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci

Attraverso un post su Instagram, la Gregoraci ha voluto mandare un pensiero davvero ricco d’amore a suo figlio con tanto di ben dieci foto che riguardano la crescita del ragazzo.

“Da ormai quattordici anni il 18 marzo porta in me un’emozione senza eguali“, ha esordito la donna. “Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che son diventata io grazie a te. Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarò sempre a fianco a te. Buon compleanno vita mia. TI AMO NATHAN”.

Come detto, ad accompagnare le parole, anche diverse foto in cui si vede anche uno scatto inedito del passato con Flavio Briatore che tiene in braccio proprio il piccolo Nathan.

Le reazioni social

Gli auguri speciali della Gregoraci hanno subito raccolto tantissimo affetto. In particolare, sotto al post, si leggono svariati commenti che si associano gli auguri della donna al ragazzo. “Una mamma dolcissima e bravissima”, ha scritto un utente. “Che belli che siete, e Nathan è sempre più grande”.

Tra i diversi commenti si vedono anche quelli di volti noti della tv come Simona Ventura, ma anche Gianni Sperti e lo stesso Flavio Briatore che ha lasciato un cuore ricco d’amore.

Di seguito anche il post Instagram che riguarda la dedica della showgirl per il figlio: