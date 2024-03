L’intento è motivare le seguaci e future mamme, ma tra le righe Aurora Ramazzotti ha raccontato alcune difficoltà sulla vita da madre.

Non è certo nuova a messaggi motivazionali o racconti che la riguardano da vicino. E così, Aurora Ramazzotti, in queste ore, ha deciso di condividere alcuni pensieri che la vedono protagonista. In modo particolare nel suo “nuovo” ruolo di madre, dopo aver dato alla luce il piccolo Cesare.

Aurora Ramazzotti, la vita da mamma

Aurora Ramazzotti

Attraverso le sue stories su Instagram, la Ramazzotti ha spiegato: “Se qualcuno, due anni fa, mi avesse detto che il massimo a cui avrei potuto ambire, per quanto riguarda il sonno, sarebbero state 4 ore di fila a notte, avrei pensato che non sarei sopravvissuta e, invece, eccomi qua. Rincogl*****a ma viva, possiamo farcela mamme”, ha detto con grande ironia ma anche mandando un chiaro messaggio motivazionale a tutte le altre donne e madri.

Successivamente, con un’altra storia, Aurora ha aggiunto: “E chissà cosa penserebbe la me del 2020 se avesse saputo che 4 anni dopo sarei cascata nuovamente nella trappola del ciuffo malefico, dimenticandomi che non so assolutamente gestire i miei capelli”.

Di seguito anche un post Instagram recente della bella famiglia:

La gioia di vivere

La riflessione di mamma Aurora arriva dopo che, solamente pochi giorni, la figlia di Michelle Hunziker si era detta grata alla vita. Su Instagram, in alcune stories, la donna aveva spiegato: “Non voglio svegliarmi un giorno tra 20 anni e accorgermi di aver cercato incessantemente una cosa che in realtà era sotto ai miei occhi tutto quel tempo, così inizio adesso ad essere grata per quello che ho

E proprio sul figlio Cesare, invece, aveva detto: “Cesare da un po’ ha iniziato a dormire molto meglio. Per quanto sembri assurdo non sono grata per le ore di sonno che ho recuperato io, sono grata perché inizio a vedere il frutto delle notti insonni passate quest’anno, ma soprattutto di sapere che lui si sente al sicuro nel suo letto”.