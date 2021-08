Eliminare account Skype: come disattivare il proprio account (anche inutilizzato) in maniera definitiva su pc e smartphone.

Tra i tanti servizi di messaggistica istantanea, uno dei più utilizzati per chiamate, videochiamate e in generale per ambito professionale è Skype. Può capitare però di aver creato un account temporaneo, da utilizzare per una sola esperienza lavorativa, e di volerlo poi disattivare una volta terminato. Ti stai chiedendo come eliminare un account Skype? Vuoi sapere se è possibile? La risposta è assolutamente sì. Basta seguire una procedura semplicissima che permette di cancellare un account Skype sia da pc che da smartphone. Scopriamo insieme come si fa.

Chiudere un account Skype da computer

Prima di conoscere la procedura per disattivare un account è utile sottolineare che, essendo collegato a un account Microsoft, per cancellarlo dovremmo perdere l’account completo con tutti i relativi dati associati, come quelli di Outlook, OneDrive e di tutti i servizi legati all’universo Microsoft.

Se invece non hai necessità di cancellare l’account completo ma desideri solo rendere inattivo quello Skype, la soluzione più consona sarebbe quella di ‘nasconderlo‘ dai risultati di ricerca. Basta collegarsi al sito ufficiale Skype (utile anche per il download) entrare con il proprio account, selezionare la voce Modifica profilo, poi Impostazioni e togliere il segno di spunta accanto a Compari nei risultati di ricerca e nei suggerimenti.

Vediamo adesso nel concreto come cancellare un profilo Skype. Per farlo possiamo entrare nelle impostazioni dell’account attraverso le nostre credenziali. Clicchiamo quindi sul nostro nome, in alto a sinistra, entriamo nelle Impostazioni e selezioniamo la scheda Account e profilo. Qui troveremo la sezione Gestisci e al suo interno la voce Chiudi il tuo account. A questo punto verrà richiesto di insierire tutti i dati associati al nostro account. Dopo aver confermato la nostra identità anche tramite il codice di verifica, si potrà completare la chiusura richiesta.

Dopo aver seguito tutte le indicazioni fornite dalle varie finestre che si apriranno, dobbiamo selezionare un’opzione tra quelle disponibili per motivare la decisione di chiudere l’account. Una volta scelta la voce più vicina alla nostra reale motivazione, basta cliccare sul pulsante Contrassegna l’account per la chiusura. A questo punto l’account è ufficialmente chiuso, ma non in maniera definitiva. Possiamo infatti recuperarlo entro 60 giorni dalla cancellazione, qualora avessimo cambiato idea. Trascorso qeusto periodo di tempo sarà invece impossibile recuperarlo.

Disattivare account Skype da smartphone

E se invece volessimo rimuovere l’account Skype utilizzando uno smartphone? Nulla di più semplice. Il procedimento, di base, è infatti lo stesso rispetto a quello visto per il computer. In questo caso, sia che si abbia uno smartphone Android, sia che invece si utilizzi un dispositivi Apple, basta accedere alle Impostazioni cliccando sulla foto in alto a sinistra. Selezioniamo quindi la voce Account e profilo, e nella nuova schermata Gestisci clicchiamo su Chiudi il tuo account.

Dopo aver confermato l’identità e aver inserito il codice di verifica dovremo confermare di aver preso atto che cancellando l’account perderemo anche gli altri servizi Microsoft. Quindi, dopo aver scelto il motivo per la nostra richiesta, basterà premere su Constrassegna l’account per chiusura e poi su Fine. A questo punto avremo i consueti 60 giorni per poter cambiare idea e recuperare il profilo. Semplice, no?

