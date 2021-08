Quali sono le frasi sull’autunno più belle? Scopriamo aforismi, proverbi e citazioni sulla stagione più affascinante dell’anno.

L’autunno è la stagione più affascinante dell’anno, quella in cui la natura si prepara per affrontare un lungo letargo. I colori sono caldi e i paesaggi diventano vere e proprie opere d’arte. Diamo uno sguardo alle frasi, agli aforismi e alle citazioni più belle sull’autunno.

Frasi sull’autunno: la stagione più affascinante dell’anno

Ogni stagione ha le sue caratteristiche, ma per quel che riguarda i colori nessuna supera l’autunno. A differenza dell’estate, della primavera e dell’inverno, l’autunno trasmette un calore unico. Anche se le temperature iniziano ad abbassarsi, la natura sembra avvolgere in un caldo abbraccio coloro che la osservano. I paesaggi diventano vere e proprie opere d’arte, anche se l’uomo, spesso, è troppo distratto per accorgersene. Essendo una stagione speciale, sono molti i pensieri sull’autunno che, nel corso dei secoli, sono stati scritti da autori più o meno noti. Alcune frasi si concentrano sulle tonalità tipiche del periodo, altre sulle emozioni che le stesse suscitano e altre ancora si rifanno ai vecchi proverbi contadini. Tra le frasi più belle ci sono:

In autunno, non andare dai gioiellieri a vedere l’oro; vai nei parchi! (Mehmet Murat Ildan)

Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale. (John Donne)

L’autunno ci mostra quanto è bello lasciar andar via le cose. (Anonimo)

Aspetto la pioggerella d’autunno, per nascondermi tra le persone, nel grigio della città e vivere di malinconia e ricordi. L’autunno permette cose che in altre stagioni non sono possibili. (Stephen Littleword)

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Frase sull’autunno Rémy de Gourmont

L’autunno è gioioso e dolce come una fine prematura. (Rémy de Gourmont)

Tornerà l’autunno, quello vero. La tazza di tè fumante, l’odore di castagne, le foglie stanche della stanchezza giusta, i compiti dei figli da finire, le malinconie che tornano da chissà dove e io che infilo un cappotto e vado a chiedere al cielo come sta. (Fabrizio Caramagna).

Aforismi autunno: i più belli

Nei primi giorni di settembre, l’autunno inizia a farsi vedere. L’aria ha un odore diverso e la fine dell’estate si percepisce immediatamente. Un torpore improvviso, la sensazione di un qualcosa che finisce e un pizzico di malinconia: questo è ciò che si avverte. Le frasi belle sull’autunno sono tantissime:

Come invecchiano meravigliosamente le foglie. Come sono pieni di luce e colori i loro ultimi giorni. (John Burroughs)

Frase sull’autunno di John Borroughs

L’autunno è talmente innamorato dei tramonti da dipingerne uno su ogni singola foglia. (Massimo Lo Pilato)

Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. (Vincent van Gogh)

Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra. (Soren Kierkegaard)

Di tutte le stagioni, l’autunno è quella che offre di più all’uomo e chiede di meno. (Hal Borland)

L’autunno è la stagione più dolce, e quello che perdiamo in fiori lo guadagniamo in frutti. (Samuel Butler)

L’autunno è miglioramento eterno. È maturazione ed è colore, è la stagione della maturità, ma è anche larghezza, profondità, distanza. (Hal borland)

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio! (Mehmet Murat Ildan)

Chiunque pensi che le foglie cadute siano morte non le ha mai viste danzare in una giornata di vento. (Anonimo).

Citazioni autunno: ce ne sono per tutti i gusti

Le frasi autunnali, così come i proverbi sull’autunno sono stati prodotti da ogni autore, scrittore e pensatore. Non solo, anche gli artisti hanno dedicato canzoni bellissime a questa stagione dell’anno. Nel lontano 1965, ad esempio, Mina cantava E poi arriva l’autunno, mentre la collega Patty Pravo nel 1971 portava in scena Le foglie morte. I brani autunnali, però, non appartengono solo al passato. In anni più recenti anche Giusy Ferreri cantava Novembre, mentre Noemi l’ha intitolata proprio Autunno. Ecco un’ultima carrellata delle citazioni più belle:

Ho notato che l’autunno è più una stagione dell’anima che della natura. (Friedrich Nietzsche)

Cadete foglie, cadete fiori e svanite,

notte distenditi, accorciati giorno,

ogni foglia mi parla di pace soave

staccandosi con un sussurro dall’albero autunnale. (Emily Brontë)

notte distenditi, accorciati giorno, ogni foglia mi parla di pace soave staccandosi con un sussurro dall’albero autunnale. (Emily Brontë) Nell’autunno delle stagioni, sono le foglie a morire. Nell’autunno della vita, è la nostra memoria. (Flor Des Dunes)

Il mondo delle fantasie svanirà, i sogni appassiranno e moriranno e cadranno come foglie d’autunno dagli alberi. (Fëdor Dostoevskij)

E all’improvviso, l’estate sprofondò nell’autunno. (Oscar Wilde)

Frase sull’autunno Oscar Wilde

L’autunno è sempre stata la mia stagione preferita. Il tempo in cui tutto esplode con la sua ultima bellezza, come se la natura si fosse risparmiata tutto l’anno per il gran finale. Non ho mai pensato di avere paura dell’autunno. (Lauren DeStefano)

Così cadono le fronde intorno all’albero in autunno: esso non ne sa nulla, la pioggia lo bagna o lo colpisce il sole o il gelo, la vita gli si ritrae lentamente in uno spazio minimo e intimo. Esso non muore. Aspetta. (Hermann Hesse)

L’autunno è il silenzio prima dell’inverno. (Proverbio francese).

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/caduta-autunno-red-stagione-boschi-1072821/