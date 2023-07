Rispondendo ad alcune domande dei fan, Elettra Lamborghini ha parlato anche dell’idea di diventare mamma e di sentirsi già tale.

La sua relazione con Afrojack va alla grande e per Elettra Lamborghini ogni cosa pare andare piuttosto a gonfie vele in questo periodo. Ecco perché, con maggiore insistenza rispetto a qualche tempo fa, i suoi fan le stanno domandando se nei suoi progetti di vita ci sia, a breve, anche un figlio. La donna ha risposto con la sua solita sincerità e in modo diretto.

Elettra Lamborghini e l’idea di essere mamma

Attraverso alcune storie su Instagram la Lamborghini ha risposto a chi le chiedeva se fosse incinta o se avesse nei piani un bambino con Afrojack.

“Oh mio Dio ragazzi vi prego, basta! Che ossessione!! Io amo alla follia i bambini, credo si veda palesemente e se è per questo io mi sento già mamma anche se non ne ho uno e so che sarei una mamma meravigliosa.. proprio per questo non ne ho ancora uno… CHIAMASI buonsenso e responsabilità…”, ha esordito Elettra le cui parole sono riprese da Leggo.

“I bambini non sono giocattoli e non approvo chi li mette al mondo così alla ca**o di cane… peró vabbe ognuno fa ció che vuole…è un mondo di mer*a là fuori, quando sarà il momento voglio poter avere tutto il tempo del mondo da potergli dedicare… tempo che al momento non ho“.

La spiegazione sul tempo a disposizione prosegue: “Adoro il mio lavoro alla follia. Detto ció vi ricordo sempre che ci sono persone che non ne possono avere o che ci provano da anni, e questa domanda è dolorosa. Lo è anche per me ogni volta… Un figlio non fa di te una mamma…conosco persone che hanno figli che sono molto meno materne di chi non ne ha nessuno… Io spero in un mondo migliore perció vorró avere tutto il tempo per educare un figlio come si deve”.

Ad ogni modo la cantante ha spiegato che se e quando avrà novità in tale ottica genitoriale lo comunicherà: “Ve lo faró sapere quando verrà il momento, grazie!”.

